Хочу написать свой отзыв о работе начальника отдела продаж Курского ГОСБ К.Н.А.! Сбербанк, Спасибо тебе за такого руководителя!!! Она создала и сплотила отличную команду, она воодушевляет и мотивирует нас на успех! Она помогает в решении всех вопросов! "Плечом к плечу" стоит со своими сотрудниками, готова и в огонь и в воду за нас! При неудачах всегда подскажет верный путь и решение проблемы, а при успехах всегда это подчеркнет и похвалит так, что хочется покорять "вершины"! Ведь у нас действительно не простая работа, но с ней все по плечу!!!! Обращалась к К.Н.А. не раз за помощью и советом и всегда получала квалифицированный и полный ответ, ни одно мое обращение к ней не осталось без ответа! Под ее руководством только ВПЕРЕД! Спасибо Вам, с Вами мы все преодолеем!!!!!