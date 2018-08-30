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Спасибо Лучшему Руководителю Курского ГОСБ! положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу написать свой отзыв о работе начальника отдела продаж Курского ГОСБ К.Н.А.! Сбербанк, Спасибо тебе за такого руководителя!!! Она создала и сплотила отличную команду, она воодушевляет и мотивирует нас на успех! Она помогает в решении всех вопросов! "Плечом к плечу" стоит со своими сотрудниками, готова и в огонь и в воду за нас! При неудачах всегда подскажет верный путь и решение проблемы, а при успехах всегда это подчеркнет и похвалит так, что хочется покорять "вершины"! Ведь у нас действительно не простая работа, но с ней все по плечу!!!! Обращалась к К.Н.А. не раз за помощью и советом и всегда получала квалифицированный и полный ответ, ни одно мое обращение к ней не осталось без ответа! Под ее руководством только ВПЕРЕД! Спасибо Вам, с Вами мы все преодолеем!!!!!
'Rckhjep • сотрудник
12.02.2016 19:43
Администратор:
Отзыв не засчитан в связи с баном автора.
5 комментариев
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duncan2150
13.02.2016 12:19
Вопрос к автору. Вы это под автоматом писали???

Изменено: duncan2150 - 13.02.2016 19:28
alexptis
13.02.2016 15:01
Восьми часами ранее об этом руководителе здесь же комментарий с точностью, да наоборот. Такой контраст smile:D Видимо все-таки под дулом автомата smile;)
krolik_
13.02.2016 17:35
Походу жареным для дамочки запахло smile:D
Dimson51
15.02.2016 15:09
админ, ты все стирай а то выбор какой-то алогичный, хотя может дама...
E.s.
15.02.2016 17:57
smile:D
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