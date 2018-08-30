Здравствуйте!!!

Увидела отрицательный отзыв на сайте, и посчитала своим долгом оставить отзыв о своем впечатлении о работе в ПАО "Банк Югра". Меня взяли временно на 4 месяца, но я вспоминаю это время как одно из лучших трудовых времен! Мне очень понравилось руководство, меня в первые же дни всему научили, я очень быстро влилась в коллектив, от клиентов слышала только слова благодарности, вобщем все-все было очень хорошо. Если меня снова позовут работать в ПАО"Югра", то я с удовольствием соглашусь.

С уважением, Анна Парфенова.



P.S.: г.Санкт-Петербург, ДО" Комендантский,14", ДО"Озерки", ДО"Владимирский"



Администратор: Уточните на какой должности работали? Каким образом с вами со стороны банка были оформлены трудовые отношения?



Иванова Наталья: Работала в должности операциониста, оформлена была по ТК РФ, есть запись в трудовой, а так же трудовой договор на руках.