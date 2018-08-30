Добрый день! Я готовлюсь пополнить ряды соискателей работы из числа работников "лопнувших банков", поэтому заранее разместила резюме на одном из сайтов. Позвонил М. Алексей, пригласил на собеседование. Никаких задержек по назначенному времени встречи, вопросы мне задавались четкие, причем, и ответы были такие же. Я, откровено говоря, была удивлена, что подборщик может дать довольно подробную информацию по структуре подразделения и функционалу его работников. Буквально на следующий день была назначена встреча с непосредственным руководителем. Впечатления от этого собеседования тоже остались самые приятные: коротко, четко, доброжелательно. К сожалению, у меня изменились на тот момент личные обстоятельства, я позвонила Алексею, отказалась от предложенной вакансии, извинилась за потраченное на меня время. Алексей уточнил причины отказа. Опять-таки, повторюсь, общение с работниками Банка оставило самые положительные эмоции, хотя я и не стала работником РосЕвроБанка.