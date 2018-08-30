Уволилась из Сбербанка совсем недавно и сразу после увольнения получила клеймо летописца, благодаря отзыву «Крик души». По ряду причин, ВЕСЬ Сбербанк считает, что его написала я, в итоге получаю косые взгляды от бывших коллег. Очень обидно. Душа разрывается, но доказать, что его писала не я, никак не могу. Написан он был в дату моего увольнения. Оправдываться не буду, я на новой работе и смирилась с тем, что обо мне так думают. Однако, хотелось бы кое-какие моменты обозначить.



Не буду писать, что работать в Сбербанке легко, весело и зарплата большая. Это не так. Не стану писать про высшее руководство, говорить правда ли то, что было написано или нет, хорошие они или плохие я не стану, потому что так или иначе они меня ненавидят, НО... Хочу, во-первых, сказать о своем непосредственном руководителе. О таком руководителе как она, можно только мечтать. Она горы перевернёт ради тебя, обычного смертного сотрудника. Обратная связь всегда давалась. Решения проблем всегда находились. Работать с ней было одно удовольствие. Другие руководители только требовали, ругали. А она показывала своим примером, как надо работать. Сама выходила в зал и работала с клиентами вместо консультантов. Если консультант не может подключить автоплатеж, то она, вместо того, чтобы ругать её, сама предлагала клиентам и подключала услуги, таким образом показывая, что возможно всё. Было бы желание. Где надо похвалит, где надо обозначит проблему, пожурит. Сидела на работе с утра до вечера. Могла помочь не только по работе, но и дать важный жизненный совет.



Отдел кадров - это конечно отдельная история. Были написаны неприятные вещи про 2 сотрудников. Очень обидно за них. Особенно про Ир Эд. У нее невероятный запас терпения. Она всегда вежливая, учтивая, приветливая. Хотя времена в отделе кадров сейчас не сладкие: сокращение, многие сами уходят. И мне очень обидно, что осталось обо мне плохое впечатление. С Ел М мне лично общаться не приходилось, но никогда и ни от кого ничего плохого не слышала. Все осуществляется в соответствии с законами, а не как попало. Меня уволили без проблем, 2 недели отработала и трудовая в руках.



Конечно есть очень много и неположительного, но это больше связано с системой, в которой приходилось работать, а не с руководством. Работать было очень тяжело морально. По честному, я ушла из-за стресса и еще из-за нескольких причин, которые не буду здесь писать. Я не смогла мириться с этим дальше. У меня осталось в Сбербанке много друзей и хороших знакомых. Я хотела бы вернуться туда когда-нибудь. Но теперь дорога обратно мне навсегда закрыта, благодаря проклятому отзыву, автором которого считают меня. Про руководство могу сказать одно. Если выполнять план, работать ответственно, по технологии, то такие отзывы и не появятся.



Я любила, люблю и буду любить Сбербанк, несмотря на то, что уволилась, несмотря на то, что меня ненавидят. Все-таки это была большая семья, путь к которой для меня закрыт.