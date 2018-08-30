Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Перерасчет декретного пособия
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я устроилась на работу в банк в ноябре 2014 года, а в июле 2015 ушла в декрет. Банк оплатив мне декрет за 2, можно сказать за 1.5 отработанных месяца, а справку о доходах, предъявить не попросили. Я предоставила справку, для того чтобы мне сделали перерасчет, но, спустя какое-то время, руководство банка уведомили меня о том, что справка утеряна, я предоставила ее снова. И вот уже как полгода нет никаких продвижений. И что же тогда остается делать, если руководство даже и сами не знают, будет ли сделан все-таки перерасчет!
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krist.l1995 • сотрудник
19.02.2016 11:24
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Ответ банка:
Добрый день! Укажите, в какой Дирекции и Бизнес-группе работали?
И оставьте Ваши контакты (ФИО и номер телефона), напишите мне в личное сообщение.
С уважением,
Илюхина Екатерина
Руководитель
Отдел сопровождения клиентов
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И оставьте Ваши контакты (ФИО и номер телефона), напишите мне в личное сообщение.
С уважением,
Илюхина Екатерина
Руководитель
Отдел сопровождения клиентов
Банк приносит свои извинения за доставленные неудобства. Ваш вопрос находится на контроле у руководства, перерасчет будет сделан в ближайшее время.
С уважением,
Илюхина Екатерина