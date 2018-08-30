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Перерасчет декретного пособия не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я устроилась на работу в банк в ноябре 2014 года, а в июле 2015 ушла в декрет. Банк оплатив мне декрет за 2, можно сказать за 1.5 отработанных месяца, а справку о доходах, предъявить не попросили. Я предоставила справку, для того чтобы мне сделали перерасчет, но, спустя какое-то время, руководство банка уведомили меня о том, что справка утеряна, я предоставила ее снова. И вот уже как полгода нет никаких продвижений. И что же тогда остается делать, если руководство даже и сами не знают, будет ли сделан все-таки перерасчет!
krist.l1995 • сотрудник
19.02.2016 11:24
Ответ банка:
Добрый день! Укажите, в какой Дирекции и Бизнес-группе работали?
И оставьте Ваши контакты (ФИО и номер телефона), напишите мне в личное сообщение.

С уважением,
Илюхина Екатерина
Руководитель
Отдел сопровождения клиентов
2 комментария
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iluhinaee
Представитель банка
19.02.2016 12:31
Добрый день! Укажите, в какой Дирекции и Бизнес-группе работали?
И оставьте Ваши контакты (ФИО и номер телефона), напишите мне в личное сообщение.

С уважением,
Илюхина Екатерина
Руководитель
Отдел сопровождения клиентов
iluhinaee
Представитель банка
25.02.2016 07:55
Уважаемая Алена!
Банк приносит свои извинения за доставленные неудобства. Ваш вопрос находится на контроле у руководства, перерасчет будет сделан в ближайшее время.

С уважением,
Илюхина Екатерина
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