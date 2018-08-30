Я устроилась на работу в банк в ноябре 2014 года, а в июле 2015 ушла в декрет. Банк оплатив мне декрет за 2, можно сказать за 1.5 отработанных месяца, а справку о доходах, предъявить не попросили. Я предоставила справку, для того чтобы мне сделали перерасчет, но, спустя какое-то время, руководство банка уведомили меня о том, что справка утеряна, я предоставила ее снова. И вот уже как полгода нет никаких продвижений. И что же тогда остается делать, если руководство даже и сами не знают, будет ли сделан все-таки перерасчет!