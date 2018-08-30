Уважаемое руководство Банка, в лице начальника Отдела кадров! Прошу Вас обратить особое внимание на ОО На Бакинской в г. Волгограде. Я работаю в банковском секторе почти 10 лет и с таким безобразием не встречалась ранее. Текучка кадров БЕШЕНАЯ, зашкаливает все допустимые нормы. Новобранцев обучают в течение месяца, после этого больше 1-2 месяцев редко кто задерживается, выжмут как лимон и пинком понятно по какому месту.



Руководитель офиса М.Е.П. занимает должность по блату. Сама на работе проводит минимум времени, приходит поздно, на обед уезжает мин. на 3 часа, считает своей основной работой - наблюдение в камеры и слежку за подчиненными. ОДНАКО, сотрудники находятся в РАБСТВЕ. Нарушение ТК РФ по полной программе: ШЕСТИДНЕВНАЯ рабочая неделя, по 11-12 часов, с перерывом на обед в 10-15 мин. в подвальной сумрачной кладовке без проветривания. Не дай Бог сотрудник уйдет в конце раб. дня в 18-19 ч, к нему будет ряд вопросов с требованием объяснений, как посмел? И само собой, ненормированный раб. день НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ. Один выходной день - ВОСКРЕСЕНЬЕ на то чтобы попытаться придти в себя (просто отлежаться), ни на семью, детей, домашние дела и обязанности не остается ни времени, ни тем более сил. Сотрудники в офисе заспанные, усталые, вымученные. Заработная плата менеджеров-операционистов варьируется от 18 до 25 тыс. руб. до вычета налога.



Дорогие соискатели, подумайте хорошенько, если вам предложат вакансию в ОО На Бакинской ПАО ВТБ24, готовы ли вы через пару месяцев искать новую работу. И во сколько вы оцениваете свое здоровье, гастрит, остеоходроз, невроз, нарушение зрения - минимальный набор, который вы приобретете за этот период работы в банке со столь громким именем.