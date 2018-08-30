Проработал с СДМ-банке почти 2 года в г. Воронеж (единственное отделение на Никитинской). Занимался кредитование ЮЛ и ИП, итак, по порядку.



Это было моё первое место работы после университета, изначально взяли стажёром, чтобы набрался опыта, зарплата была соответствующая + премия (мелочь, но приятно), в моём случаи я много не требовал. Через 3 месяца из стажёра перевели в специалисты и через год стал старшим специалистом. Соответственно эти повышения и на з/п отражались. Офис комфортный + в центре, на обеде можно прогуляться по городу. Коллектив дружный, иногда бывают корпоративы по праздникам. Всё устраивало, но знакомые переманили меня в другой банк с окладом повыше.



Читаю негативные отзывы, и такое ощущение, что мы говорим про разные банки.