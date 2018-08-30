Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Достойное место работы!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал с СДМ-банке почти 2 года в г. Воронеж (единственное отделение на Никитинской). Занимался кредитование ЮЛ и ИП, итак, по порядку.
Это было моё первое место работы после университета, изначально взяли стажёром, чтобы набрался опыта, зарплата была соответствующая + премия (мелочь, но приятно), в моём случаи я много не требовал. Через 3 месяца из стажёра перевели в специалисты и через год стал старшим специалистом. Соответственно эти повышения и на з/п отражались. Офис комфортный + в центре, на обеде можно прогуляться по городу. Коллектив дружный, иногда бывают корпоративы по праздникам. Всё устраивало, но знакомые переманили меня в другой банк с окладом повыше.
Читаю негативные отзывы, и такое ощущение, что мы говорим про разные банки.
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ValeriK36 • бывший сотрудник
19.02.2016 15:34
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