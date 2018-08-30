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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу обратиться к руководству Сбербанка, так как нет возможности сказать напрямую - правду никто не любит. В Курском отделении в 2015 году была запущена мотивирующая программа "Профи Клуб": с так называемым получением звёзд, для продвижения по карьерной лестнице. Руководство сотрудникам объясняло это так: те кто показывает лучшие показатели выполнения планов среди своих коллег, могут претендовать на повышение, обмен практиками и опытом с коллегами и руководством, т.е. у обычных сотрудников есть возможность показать и проявить себя, так сказать выделится из общей массы. Красиво сказано "Я-Лидер",подаю пример коллегам. Это является лишь словами. Что такой лидер получает на деле - бумажку и слова продолжай в том же духе. А как же включение в резерв на вышестоящие должности, помощь и развитие навыков для достижения цели? - А никак! В лучшем случае ты месяцами стоишь в резерве на руководителя, и тебе говорят, что ты не дорос выполняй и дальше свои планы. Ведь вышестоящие должности получают люди близкие к руководству и уже не важно, как они делали свои планы по УП и делали ли вообще. Потом конечно возникают вопросы, почему в отделениях у таких руководителей не выполняются планы или есть большое количество ФРОДА? А как они должны выполнятся, если руководитель-наставник сам не знает как их делать... он то их не выполнял, а тут нужно именно наставничество, а не фикция.

Почему не давать шанс быть руководителем тому сотруднику, который стремится, выполняет и перевыполняет свой план. Почему руководство не спрашивает где "звёздные" сотрудники? - Эффективных и опытных сотрудников увольняют либо создают такие условия, чтобы они сами уходили, т.к. видят и понимают, что не результативные сотрудники идут на повышение.

Проявите внимание к мотивации труда сотрудников Курского ГОСБ! И это принесёт ощутимые результаты в работе Сбербанка. Полностью согласна с отзывом от 12.02.2016 11:45, написанным rehcr87654, особенно с фразой: "В Курске все готовы работать и работать на 100%."
margo153 • сотрудник
19.02.2016 20:50
4 комментария
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Dimson51
19.02.2016 22:39
Полностью согласна с отзывом от 12.02.2016 11:45,написанным rehcr87654,особенно с фразой- "В Курске все готовы работать и работать на 100%."
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не все ладно в курском королевстве smile:D. автор еще не понял что проблема не в его госб, а в системе. народ уже давно пашет на 300%, просто тогпманагеры с вавилова все хотят курочку за 5 т.р. продать ибо деньги очень нужны.


Изменено: Dimson51 - 19.02.2016 23:00
741023
20.02.2016 06:51
И не то ко в Курском. Полный бардак во ВСЕЙ системе. ПСС в действии.
VALovo
20.02.2016 12:42
То, что сотрудники именно Курского ГОСБа активизировались, говорит о том, что "рабочих лошадок" в ЦЧБ довели до края, за которым уже не страшно ничего...
duncan2150
28.02.2016 11:13
Да успокойтесь так везде в Москве и Области тож самое))))И ситуация не разница не на грамм просто делайте свой план забейте на перевыполнение это не оценят в сбере никогда))
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