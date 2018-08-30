Хочу обратиться к руководству Сбербанка, так как нет возможности сказать напрямую - правду никто не любит. В Курском отделении в 2015 году была запущена мотивирующая программа "Профи Клуб": с так называемым получением звёзд, для продвижения по карьерной лестнице. Руководство сотрудникам объясняло это так: те кто показывает лучшие показатели выполнения планов среди своих коллег, могут претендовать на повышение, обмен практиками и опытом с коллегами и руководством, т.е. у обычных сотрудников есть возможность показать и проявить себя, так сказать выделится из общей массы. Красиво сказано "Я-Лидер",подаю пример коллегам. Это является лишь словами. Что такой лидер получает на деле - бумажку и слова продолжай в том же духе. А как же включение в резерв на вышестоящие должности, помощь и развитие навыков для достижения цели? - А никак! В лучшем случае ты месяцами стоишь в резерве на руководителя, и тебе говорят, что ты не дорос выполняй и дальше свои планы. Ведь вышестоящие должности получают люди близкие к руководству и уже не важно, как они делали свои планы по УП и делали ли вообще. Потом конечно возникают вопросы, почему в отделениях у таких руководителей не выполняются планы или есть большое количество ФРОДА? А как они должны выполнятся, если руководитель-наставник сам не знает как их делать... он то их не выполнял, а тут нужно именно наставничество, а не фикция.



Почему не давать шанс быть руководителем тому сотруднику, который стремится, выполняет и перевыполняет свой план. Почему руководство не спрашивает где "звёздные" сотрудники? - Эффективных и опытных сотрудников увольняют либо создают такие условия, чтобы они сами уходили, т.к. видят и понимают, что не результативные сотрудники идут на повышение.



Проявите внимание к мотивации труда сотрудников Курского ГОСБ! И это принесёт ощутимые результаты в работе Сбербанка. Полностью согласна с отзывом от 12.02.2016 11:45, написанным rehcr87654, особенно с фразой: "В Курске все готовы работать и работать на 100%."