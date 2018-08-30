Хочу рассказать свою историю, потому что то, что случилось со мной во время стажировки в отделе ТМ, выходит за рамки добра и зла. Но начну с предыстории.



О банке я слышал очень и очень давно, но предметно о банке начал узнавать примерно полтора года назад. Один мой очень хороший друг устроился в этот банк в отдел ОВО (отдел входящих обращений). Рассказывая мне о работе в банке, мой друг совсем не оставлял положительных отзывов, говоря только о плохом. На мои вопросы о том, если ли в банке хоть что-то хорошее, отвечал всегда так: "для клиентов банк хороший, для сотрудников плохой". На мои вопросы о том, что же такого плохого в ТБ, как банке для сотрудников, друг просто предложил мне самому поработать в Тинькофф Банке.



В течение довольно продолжительного времени я собирал информацию о банке, просмотрел кучу видео на их YouTube-канале, очень много читал в интернете, узнал практически все о продуктах банка. Банк меня очень заинтересовал прежде всего тем, что их предложения действительно во многом уникальны. Я, можно сказать, влюбился в этот банк! Захотел трудоустроиться.



Пришёл на собеседование, успешно прошёл его, пригласили на обучение в отдел ТМ (Телемаркетинг). Всю первую неделю мы изучали теорию. Каждый день мы писали мини-тесты по программе, пройденной в предыдущий день. Кроме того, почти каждый день были опросы. Как по тестам, так и по опросам у меня были практически лучшие в моей группе оценки, близкие к максимально возможным. Все это было от того, что я действительно очень сильно проникся в банк, мне было очень интересно читать учебник! Тем сильнее был удар, который я получил в дальнейшем.



На следующей неделе, в понедельник (15.02.2016) у нас был итоговый тест по первой неделе, который отсеивал тех, кто плохо знал теорию. Я его сдал. После теста, нас отпустили домой, но т.к. я ждал свою девушку, я остался ждать. И со следующего дня начинается полный треш.



Во вторник (16.02.2016) утром ко мне подходит девушка из отдела обучения (не запомнил её имени) и сообщает, что-то, что я задержался в банке - серьёзное нарушение правил, и я должен по этому поводу написать объяснительную. Сказать, что в тот момент я удивился - ничего не сказать. Я просто выпал в осадок. Я никогда не опаздывал, приходил даже раньше на час, хотя сами сотрудники банка зачастую задерживались и приходили на 5-10 минут позже установленного времени, соблюдал все правила, о которых нам рассказывали, а меня заставляют написать объяснительную за то, что я слишком долго был на работе! Может это и запрещено, но нам об этом не говорили, это может подтвердить каждый, кто обучался вместе со мной. Уважаемый банк, вам не кажется, что наказывать сотрудников за нарушение правил, о которых они не были уведомлены, как минимум не правильно? Или вы думаете, что это очевидно? По мне то, что на работе нельзя задерживаться, не является очевидным. Это был первый негативный опыт с банком, который меня немного дезориентировал. Настолько это было нечестно. Но оказалось, что это только цветочки, а ягодки были уже на следующий день.



В среду (17.02.2016) мы начали самостоятельно звонить клиентам. Во вторник мы звонили тоже, но только с наставником и каждый смог сделать совсем немного звонков. Так вот, отрабатываю я свою активность в присутствии наставника, не получаю никаких замечаний не от него, не тем более от клиента, в каждом случае консультирую корректно, работу в программе также осуществляю правильно. Тут ко мне подходит девушка (насколько я понял это руководитель сектора ТМ), предлагает пройти за её компьютер и прослушать свой звонок. Я сразу заподозрил неладное, боялся, что все-таки где-нибудь налажал, но что услышал дальше ... сказать, что это меня повергло в шок, значит соврать, я просто ушам своим не поверил. Мне сказали, что за все мои звонки мне поставили низший балл, хотя я делал все правильно, с небольшими недочетами, которые объясняются тем, что самостоятельно я работал первый день, и, конечно, волновался. Но сама консультация и работа в программе в каждом случае была корректна (в рамках моей компетенции) и я заберу свои слова назад, если мне докажут обратное. А низший бал мне поставили за то, что я картавлю. Мне именно так и сказали. Да, представьте себе, есть и такая форма дискриминации. Я признаю, что действительно немного картавлю, но СОВСЕМ НЕМНОГО, это действительно слабо заметно и многие люди действительно этого не замечают. Исходя из моей картавости мне отказали в дальнейшем трудоустройстве. Повторюсь, это все на фоне того, как сильно я вник в дела банка и как сильно я старался в нем себя проявить. Но мне отказали из-за картавости.



Резюмируя все вышесказанное:

1) банк действительно очень хорош для клиентов (если они правильно пользуются финансовыми продуктами банка)

2) как банк для сотрудников ... сами судите.