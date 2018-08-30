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|Никому не советую связываться с СКБ!!! Берегите Ваши нервы, здоровье и деньги!!!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Совкомбанк - самый ужасный Банк, как для обычных клиентов, так и для своих сотрудников!!! Бедным клиентам, а именно нашим бабушкам и дедушкам, старикам без их ведома впихивают и навязывают по 10 страховок!!! Отношение к сотрудникам и вовсе наплевательское, условия работы и труда вовсе не соблюдаются. Руководству СКБ они и неведомы. Моему счастью не было предела, когда наконец-то мне получилось вырваться из этого ералаша, именуемого Банком. Никому не советую связываться с СКБ!!! Берегите Ваши нервы, здоровье и деньги!!!
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Bcge[fys • бывший сотрудник
21.02.2016 10:52
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Администратор:
Расскажите подробнее, почему работа в данном банке у вас вызывает столько негатива? Приведите конкретные примеры.
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Любая работа требует полной отдачи. Прежде чем идти на такую ответственную работу, необходимо понимать, по плечу ли возложенные обязанности, ведь никто не говорит, что будет легко. Задач множество и все необходимо выполнять, в тоже время усердие и целеустремленность приносит свои плоды, от того как потрудитесь, зависит и заработок.
Отдельно хотелось бы заметить, что Банк не удерживает сотрудников насильно. Безусловно, всегда жалко когда специалисты уходят по собственной воле, но тем не менее это решение каждого. Все увольняющиеся сотрудники заполняют анкету, по итогам которой Банк делает выводы и устраняет те недочеты, на которые указывает бывший сотрудник.
Вам мы желаем удачи на новом месте!
С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения клиентов
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|danilovaso
30.08.2016 16:59
|Никакой анкеты при увольнении не заполняют.
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