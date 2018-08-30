Ответ банка: Уважаемый Автор!

Любая работа требует полной отдачи. Прежде чем идти на такую ответственную работу, необходимо понимать, по плечу ли возложенные обязанности, ведь никто не говорит, что будет легко. Задач множество и все необходимо выполнять, в тоже время усердие и целеустремленность приносит свои плоды, от того как потрудитесь, зависит и заработок.

Отдельно хотелось бы заметить, что Банк не удерживает сотрудников насильно. Безусловно, всегда жалко когда специалисты уходят по собственной воле, но тем не менее это решение каждого. Все увольняющиеся сотрудники заполняют анкету, по итогам которой Банк делает выводы и устраняет те недочеты, на которые указывает бывший сотрудник.



Вам мы желаем удачи на новом месте!





С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения клиентов