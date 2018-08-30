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10 лет работы хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Рейтинг Банка очень страдает, когда те кто доволен своей работой, не оставляют отзывы. Я проработала в Банке уже 10 лет, вернее не в Банке а в Холдинге. Считаю что Банк предоставляет сотрудникам максимально возможный социальный пакет. И что нам только не софинансируют: добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, фитнес, обучение, ипотека, материальная помощь, благотворительный фонд, доступный автомобиль...

Заработная плата зависит только от нас. Все абсолютно прозрачно. Трудовое законодательство соблюдается. Отпуска, больничные оплачиваются. Состав руководителей абсолютно демократичен. Что очень важно.

Хочется сказать что все зависит от нашего отношения к работе. И любое дело, которое мы делаем, необходимо делать с удовольствием.

Я, допустим, счастлива, что у меня есть эта работа, такое отзывчивый коллектив, причем это не единственный коллектив за 10 лет работы. И как я уже читала один из отзывов, все познается в сравнении. Есть сотрудники, которые уволились, найдя на их взгляд лучшую работу, уже вернулись к нам и работают благополучно.
ryabovatb1977 • сотрудник
21.02.2016 19:25
Ответ банка:
Добрый день!
Спасибо за Ваш труд! 10 лет это достаточный срок, чтобы делать выводы об условиях труда и атмосфере в коллективе. И мы делаем выводы тоже, если Вы с нами 10 лет, значит и Вас многое устраивает в Вашей работе.
В Банке действительно большое количество социальных программ для персонала. И чем больше стаж, тем привлекательнее они для сотрудника.
Спасибо, что поделились Вашими мнением о работе в Банке. Нам важно получать обратную связь не только от Клиентов, но и от коллег.


С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения клиентов.
4 комментария
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Tonikkate
22.02.2016 11:25
Все это достигается слезами стариков которым к кредиту в 100 т.р. помогают оформить по 7 страховок на 60 т.р., а так да зарплата и совесть на весах. Если совести нет то и зарплата хорошая.
Почитайте отзывы о том что творят Ваши коллеги, мое мнение что гордится тут нечем.
E.s.
22.02.2016 17:57
Ничего личного, только бизнес, по русски.
diplomat1965
24.02.2016 10:34
Если один и тот же сотрудник от Банка курирует и народный, и служебный рейтинги - это тоже очень о многом говорит для тех, кто в курсе банковской специфики. smile:D
ryabovatb1977
Автор отзыва
27.02.2016 13:56
Очень жаль что Вы ориентируетесь на отзывы сотрудников которые уволились. Зачастую увольняются те кто не справляется со своими обязанностями. Очень жаль что они так работали. И очень хорошо что уволились. В нашем коллективе работают добросовестные сотрудники к которым клиенты возвращаются снова и снова. А это говорит о тот что им нравится обслуживание и приобретенные продукты. Будь то кредит или вклад.
Негативный отзыв - это кратковременный всплеск эмоций, чаще всего. Имею ввиду именно сотрудников.
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