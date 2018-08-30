Ответ банка: Добрый день!

Спасибо за Ваш труд! 10 лет это достаточный срок, чтобы делать выводы об условиях труда и атмосфере в коллективе. И мы делаем выводы тоже, если Вы с нами 10 лет, значит и Вас многое устраивает в Вашей работе.

В Банке действительно большое количество социальных программ для персонала. И чем больше стаж, тем привлекательнее они для сотрудника.

Спасибо, что поделились Вашими мнением о работе в Банке. Нам важно получать обратную связь не только от Клиентов, но и от коллег.





С уважением, Илюхина Екатерина, руководитель отдела сопровождения клиентов.