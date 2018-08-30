Добрый день! Очень хочется, чтобы моя проблема была решена.



Я работала в отделе прямых продаж Орехово-Зуевского отделения УРМ г. Егорьевск. Не буду вдаваться в подробности ужасного отношения руководства к персоналу, мизерной зарплаты, постоянные задержки на работе и не оплачиваемые выходы на работу по субботам, и так называемого "сокращения" УРМ г. Егорьевск по прихоти начальника сектора. Но вкратце расскажу)))



Так вот уведомление о сокращении мы получили 25.12.2015г. Выйдя на работу 11.01.2016 нас сразу же попросили писать заявления на увольнение, пугая тем, если мы остаемся работать до конца (до 25.02.2016г.), то мы уйдем без выплат, и наши продажи нам не будут оплачены, т.к. мы уже находимся за штатом. Но выполнения плана от нас требовали!!! А теперь о главном 11.01.2016 я заказала через SAP себе справки 2НДФЛ за отработанный 2015г (для налоговой). Числа 15-го января пришла информация, что справки до 22 января не формируются. Т.к. я работала до 22-го января, 21-го числа я еще раз отправила заявку на получение справки (на всякий случай). Ранее до нас была донесена информация, что все справки мы получаем в день увольнения!!!



22.01.2016 день увольнения!!! Никаких справок нет. С.Д. сказала, что справки автоматом формируются в течение 3 дней после увольнения, что через 3 дня надо позвонить К.Н. и спросить.... После 26-го января я интересовалась почти каждый день. И каждый раз приходил ответ, что справок пока нет! Через неделю ответили, что справок и не будет!!!! Их надо заказывать через ВСП, к которому мы отношения вообще не имели, просто наш кабинет находился там. После кучи возмущений С.Д.все-таки соизволилась мне сама их заказать.



И вот долгожданное 19 февраля 2016гю!!!! я получаю свои справки. И была, мягко говоря, расстроена. В с правке указана неверная дата рождения, абсолютно неверная, ни дата, ни месяц, ни год. И зачисления в справке не мои, и всего за 1 месяц (май 2015). Я работала с 22.05.2015 по 22.01.2016!!! Мне нужна справки 2НДФЛ за отработанный 2015 год (без выплат 2016г.). Можно мне как-то решить эту проблему? У меня уже все сроки поджимают! Мне нужно подать декларации в налоговую инспекцию.



Пищугина Наталья Юрьевна 08.01.1983 г.р. СПП отдела прямых продаж Орехово-Зуевского отделения УРМ г. Егорьевск