Добрый день! Уволилась из Сбербанка более 7-ми месяцев назад, проработав там почти 17-ть лет. При увольнении и по сегодняшний день не получила полную выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска. На момент увольнения у меня имелось 43 дня неиспользованного отпуска, в расчетном листе была указана компенсация за 23 дня. Куда делись еще 20 дней отпуска и когда мне начислят за них компенсацию в отделе кадров, в день увольнения мне прокомментировать не смогли, наоборот меня пытались убедить, что выплаты мне сделаны в полном объеме. На мою просьбу предоставить мне все периоды моих отпусков для проверки правильности начислений были предоставлены данные только с 2010 года по день увольнения. Данных с 1998 года (год начала работы в Сбербанке) по 2010 год мне не предоставили, так как со слов кадровиков "в компьютере данных за столь старый период нет, нужно доставать ручные карточки из архива, а никто не знает где этот архив, мы его не вели". Так как я настаивала на проверке данных за весь период работы, мне предложили оставить заявление на предоставление данных о времени и количестве отгулянных отпусков, что я и сделала.



В течении первого месяца со дня увольнения на мои неоднократные звонки в отдел кадров мне отвечали, что разбираются по моему заявлению, просили дать время и не беспокоить звонками, мне перезвонят сами. Спустя пару месяцев на мои звонки ответили, что сотрудник, который получил от меня заявление, уволился, больше никто и ничего про мое заявление не знает, когда я начинаю возмущаться по данному поводу, меня начинаю переадресовывать с одного специалиста на другого и в конце концов разъединяют. До сегодняшнего дня я так и не получила ни ответа на мое заявление, ни положенной мне компенсации.



Кроме того, согласно действующему законодательству, в день увольнения работника или по его письменному заявлению не позднее трех рабочих дней с даты его подачи, работодатель обязан выдать работнику справку о сумме среднего заработка для расчета больничного листа на новое место работы по форме к приказу 182-н. Несмотря на мои попытки шесть раз подать заявление с целью получения данной справки, мою просьбу не исполняют в полном объеме. Возможно дело связано с тем, что справка нужна мне за период не в два предшествующих года, а гораздо шире с 2010 по 2014, так как в период с 2012 по 2014 годы я находилась в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком и имею права заменить два последних года на года перед декретным отпуском. Мне упорно, по моему подробному заявлению на предоставление справки по ф.182-н за периоды с 2010 по 2014г., включая все годы из этого промежутка и дни нетрудоспособности, в т.ч. дектретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, предоставляю справку без указания данных за 2012 год! Без полной справки на новом месте работы мне в течение 7-ми месяцев не могут начислять пособия по временной нетрудоспособности в полном объеме, а платят из расчета МРОТ, соответственно находясь на больничном с ребенком (а дети имеют особенность болеть!) получаю по вине Сбербанка лишь малую часть сумм, которая мне положена.



Очень хотелось бы получить ответ от руководства Сбербанка, когда, наконец, я смогу получить свою справку о среднем заработке именно за запрашиваемый мною период с 2010 по 2014 гг. для предоставление на новое место работы и когда получу недостающую компенсацию за неиспользованные дни отпуска (или Сбербанк мне докажет свой верный расчет предоставив по моему заявлению, поданному 7 месяцев назад, расчет положенного мне количества отпусков за весь период моей работы в Сбербанке и фактические дни их предоставления). Или для того, чтобы дать распоряжение сотрудникам отдела кадров местечкового отделения правильно написать справку и поднять архив обязательно нужно личное обращение к г-ну Грефу Г.О.? Я человек достаточно терпеливый, но в данном случае видимо проще обратиться с жалобой в Федеральную инспекцию труда, они точно найдут ответы на все мои вопросы и заявления.