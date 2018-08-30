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|По-моему, это наихудший вариант в этой вселенной
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Мой опыт работы в УБРиР крайне не гативный. При трудоустройстве, сообщили о том что оклад 8000 и должность временная, только при подписании трудового договора. «Возмещение затрат за детский сад» - это как оказалось не более 500 рублей, так что не обольщайтесь. В настоящее время работа строиться таким образом, что уж лучше уволиться, уверен, что руководство на это и нацелено. Очень жалею о своем решении трудоустроиться в УБРиР. Подходите взвешено при трудоустройстве в УБРиР, так как декларируют они одно, а на поверку оказывается все несколько по-другому.
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ivanst • сотрудник
25.02.2016 13:34
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Благодарим вас за отзыв. Информация принята во внимание и передана в соответствующие структурные подразделения банка для рассмотрения. С уважением, УБРиР!