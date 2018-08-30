Всем привет! Хочу оставить свой отзыв о Банке Ренессанс Кредит!



Начну сначала - это мое первое серьезное место работы и поэтому полтора года назад я подходил к этому делу очень ответственно: так же как и вы сидел в интернете и читал отзывы. Скажу честно - плохих отзывов больше, чем хороших. Почему? Потому что человек, которого все устраивает редко будет оставлять сообщения на форуме о своем работодателе, и я хочу это сделать для того, чтобы облегчить Вам задачу и помочь сделать правильный выбор.



Я из Пензы, в нашем городе очень трудно найти такую крупную компанию с соц. пакетом и белой зарплатой. Но тут... мне позвонили и предложили подойди на собеседование в Операционный центр РК. Пришел, менеджер по персоналу предложила мне вакансию специалиста отдела привлечения клиентов. Собеседование было в формате диалога + тестирование на грамматику + кейс с заданием , все успешно прошел и через несколько дней мне позвонили и предложили пройти оплачиваемое обучение.( я конечно же согласился )



Обучение в формате тренинга, которое длилось 8 дней. Нас было 10 человек, все успешно прошли обучение и сдали экзамен. Адаптация к новой работе прошла великолепно - со мной целых 2 недели сидел наставник и помогал применять полученные знания на практике, после я уже самостоятельно работал и чей-либо помощи не требовалось. Руководство доброжелательное, часто шли мне на встречу. В компании есть все перспективы карьерного роста.

Из специалиста вырос до тренера и теперь занимаюсь обучением сотрудников.



Итак, делаем вывод - если вы ищите стабильную,крупную организацию, хотите стабильный заработок с полным соц. пакетом (ДМСка тоже есть )и перспективами карьерного роста, то Вам в Ренессанс Кредит.