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Инкассация: уволен по 81 п5 ч1 отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Проработал год в инкассации водителем-инкассатором. Полгода на Волгоградке, пол на Таганке. Подлые люди в инкассации в руководстве я вам скажу. Уволен 28 января 2016 года, за неисполнение должностных обязанностей, а точнее за отказ выполнять обязанности старшего бригады. Скоро суд, посмотрим)
илья уваровбывший сотрудник
25.02.2016 22:54
Администратор:
С учетом присланной информации оценка не засчитана.
Ответ банка:
Илья, добрый день.

По имеющейся у нас информации Вы обратились в суд за защитой Ваших прав в связи с увольнением. В рамках гражданского судопроизводства, ваше обращение будет всесторонне рассмотрено, и по нему будет принято обоснованное и законное решение.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
16 комментариев
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илья уваров
Автор отзыва
25.02.2016 23:05
да кстати,у меня несколько кредитов в сбере, на общую около 500 тр. и ни хрена я вам платить не буду,жалуйтесь куда хотите,нет у меня ни имущества, ни авто, ни чего нет. так что в любом случае я в плюсе. пофигу мне кредитная история.
Семилетка
26.02.2016 04:46
А что произошло-то? Какой стороне конфликта сочувствовать?
diplomat1965
26.02.2016 09:49
Так еще 28.02.2016 не наступило, а уже уволены?
Dimson51
26.02.2016 09:59
а в разделе должностные обязанности должностной инструкции что написано?
Kritik Lee
26.02.2016 11:06
А с учетом того, что 28.02.2016 воскресенье, могут разве уволить в этот день? может 26 или 29?

Изменено: Kritik Lee - 26.02.2016 11:06
илья уваров
Автор отзыва
26.02.2016 11:48
извиняюсь,уволен 28.01.2016. а просто поперек сказал начальнику инкассации москвы, да это вообще бред,а не формулировка. короче сейчас скину фото выговоров.

Изменено: илья уваров - 26.02.2016 12:03
илья уваров
Автор отзыва
26.02.2016 12:16
не знаю как сюда выкинуть(( кинул на почту которую указал админ
Тата
26.02.2016 13:39
жалобу подали в суд? Срок подачи -месяц с момента увольнения по трудовому законодательству.
илья уваров
Автор отзыва
26.02.2016 14:01
конечно. 5 февраля. скоро суд.
Тата
26.02.2016 14:35
На скорое разрешение вопроса не надейтесь. Это быстро не происходит.
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