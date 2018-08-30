Ответ банка: Илья, добрый день.



По имеющейся у нас информации Вы обратились в суд за защитой Ваших прав в связи с увольнением. В рамках гражданского судопроизводства, ваше обращение будет всесторонне рассмотрено, и по нему будет принято обоснованное и законное решение.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.