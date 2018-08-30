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|Инкассация: уволен по 81 п5 ч1
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработал год в инкассации водителем-инкассатором. Полгода на Волгоградке, пол на Таганке. Подлые люди в инкассации в руководстве я вам скажу. Уволен 28 января 2016 года, за неисполнение должностных обязанностей, а точнее за отказ выполнять обязанности старшего бригады. Скоро суд, посмотрим)
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илья уваров • бывший сотрудник
25.02.2016 22:54
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Администратор:
С учетом присланной информации оценка не засчитана.
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Ответ банка:
Илья, добрый день.
По имеющейся у нас информации Вы обратились в суд за защитой Ваших прав в связи с увольнением. В рамках гражданского судопроизводства, ваше обращение будет всесторонне рассмотрено, и по нему будет принято обоснованное и законное решение.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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