Являюсь бывшим сотрудником банка Русский Стандарт! На протяжении недели пытаюсь связаться с отделом кадров для получения информации относительно того, как получить справку по форме 182-Н! Через 2 недели ухожу в декрет. Соответственно потребовалась данная справка. Однако предоставить информацию о том, как связаться с отделом кадров или как я могу получить эту справку мне никто не может. По телефону клиентской службы меня переводили от одного специалиста к другому, ответа я не получила, на мои вопросы мне сказали: "Я не знаю"! Далее я пыталась узнать необходимую мне информацию посредством переписки на сайте банка с специалистами службы клиентской поддержки! Первый сотрудник мне просто "открыл глаза" на мой вопрос и посоветовал обратиться в отдел кадров!!! А второй сотрудник 2 раза продублировал мне недействительный телефон управления по работе с персоналом (8-495-933-53-87)! Попробовали бы сами они туда дозвониться, после первого обращения, но НЕТ, на очередное мое сообщение этот номер был продублирован!!!



Отвратительная работа сотрудников call-центра, а также отдела клиентской поддержки! Сотрудники не владеют никакой информацией, являются абсолютно не компетентными!!! Надеюсь, что путём обращения сюда я всё-таки смогу выяснить необходимую мне информацию и получить законом положенную мне справку!!!