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Являюсь бывшим сотрудником банка Русский Стандарт! На протяжении недели пытаюсь связаться с отделом кадров для получения информации относительно того, как получить справку по форме 182-Н! Через 2 недели ухожу в декрет. Соответственно потребовалась данная справка. Однако предоставить информацию о том, как связаться с отделом кадров или как я могу получить эту справку мне никто не может. По телефону клиентской службы меня переводили от одного специалиста к другому, ответа я не получила, на мои вопросы мне сказали: "Я не знаю"! Далее я пыталась узнать необходимую мне информацию посредством переписки на сайте банка с специалистами службы клиентской поддержки! Первый сотрудник мне просто "открыл глаза" на мой вопрос и посоветовал обратиться в отдел кадров!!! А второй сотрудник 2 раза продублировал мне недействительный телефон управления по работе с персоналом (8-495-933-53-87)! Попробовали бы сами они туда дозвониться, после первого обращения, но НЕТ, на очередное мое сообщение этот номер был продублирован!!!
Отвратительная работа сотрудников call-центра, а также отдела клиентской поддержки! Сотрудники не владеют никакой информацией, являются абсолютно не компетентными!!! Надеюсь, что путём обращения сюда я всё-таки смогу выяснить необходимую мне информацию и получить законом положенную мне справку!!!
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крис91 • бывший сотрудник
26.02.2016 12:31
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Ответ банка:
Добрый день!
От лица Банка приношу Вам извинения за доставленные неудобства.
Адрес обращения для запроса интересующий Вас справки я указала Вам в личном сообщении на данном портале.
В отношении действий сотрудников будет проведена проверка под номером 266874.
Информацию о ее результатах Вы сможете уточнить в дальнейшем по телефону круглосуточной Горячей линии Банка по номеру 8-800-200-6-204 (звонок по России бесплатный).
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
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По Вашему обращению я уточнила актуальные данные.
Для запроса справки Вы можете обратиться в Банк по адресу г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, каб. 119
При себе необходимо иметь паспорт РФ для возможности прохода через контрольный пункт.
Справка выдается в день обращения, однако при наличии большого количества обращений время подготовки может быть увеличено.
29.02.2016 ожидается увеличенное количество обращений, поэтому рекомендую Вам выбрать иную дату обращения.
При возникновении дополнительных вопросов готова Вас проконсультировать так же в личной переписке.