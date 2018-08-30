Моя история знакомства с Райфф-ом началась еще в 2014 году. До этого был опыт работы в банковской сфере, к сожалению, отзыв лицензии... Кто пережил этот момент, когда твой любимый банк катится ко дну, тот поймет.



Была в поиске работы и мой взгляд остановился на Райффе, тогда я думала, что это именно тот банк, в котором я хочу видеть себя и развиваться. На сайте выбрала подходящую вакансию, отправила резюме и спустя несколько дней мне позвонила девушка с приятным голосом из Райффайзенбанка, стала рассказывать о привлекательной вакансии и предложила пройти собеседование. Через пару дней групповое собеседование. Было человек 15 в переговорной. 2 девушки из Райффа рассказывали про историю банка, перспективы карьерного роста, график работы и главное зарплату(!). Далее было тестирование, после него делили на 2 группы (дураков и соображающих), я попала где соображающие , далее игра что-то вроде "что взять на воздушный шар" уже не помню если честно. И вот на следующий день звонок "Вы не подходите на должность операциониста"- эммм... Операциониста??? Я на другую претендовала! "Но мы можем Вам предложить другую вакансию, Стажер ГСОКО" ... Я подумала почему бы и нет, успешно прошла второе собеседование, была назначена дата оформления в Райфф, но не тут-то было! Позвонили и сказали, что взяли на эту вакансию внутреннего сотрудника!!!Вот это поворот. Не извинились даже, ну и ладно.



Спустя год позвонили из Райффа и удивительно спросили:" Вы еще в поиске работы?" Эмммм... Так совпало, что я отрабатывала последнюю неделю на работе..."Опять эти грабли?" - подумала я... Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское! Стартовая позиция в отделении "Сервис-администратор", прошла собеседование у директора ДО мисс К. , красиво пела про вакансию и перспективы. Позвонили и пригласили на второе собеседование и для меня честно был шок, проводила его та женщина, которая проводила со мной второе собеседование в предыдущем году! Разговаривали около 2-х часов, она пыталась меня задеть говоря, что у них помимо меня еще есть претенденты и я им не подхожу, т.к. у меня нет опыта работы с ИХ программами и мне нужна стажировочная программа, а там и деньги другие )) На удивление, успешно прошла собеседование, я там столько всего наговорила.



Ну вот и настал первый рабочий день! Сначала оформление и подписание множества бумажек. Несколько раз прочитайте ваш трудовой договор, иначе потом носом тыкнут в него!! Так же советую прочитать Руководство сотрудника! Про график работ можете забыть, в ТД для галки стоит, уходить будете все равно позже на минут 40, кроме тех, кто работает в ГО. Далее я поехала на стажировку к сотруднику в ДО, был вводный инструктаж по обязанностям и т.д. Я должна была работать в 16 программах и каждое действие в разных программах! Да-да в 16! И самое главное, что кроме Райффайзенбанка они НИГДЕ не используются! Поэтому подумайте, прежде чем забивать свою голову. Т.к. у меня в ТД указан график с 10 до 19, я так и думала, что буду работать по такому же графику, но работала по графику сотрудника с 10 до 20 практически нон-стопом.



Спустя 2 недели промежуточное тестирование. Сразу говорю, что ко многим вопросам просто не подготавливают, ты должен сам найти ответ где-нибудь, вроде угадайки. В конце декабря я узнала свой график на январь, где 11 января выходной, а 12 рабочий день. 13 января я узнаю, что 11 числа у меня оказывается был рабочий день и я его якобы прогуляла и должна буду отработать этот день. Неприятно, согласитесь! Еще через 2 недели было итоговое тестирование. Ужасно болела голова в тот день. Компьютерное тестирование я сдала, а вот устное немного провалила, с кем не бывает.. В тот же день мисс К. сообщила, что я не соответствую ее ожиданиям и просто зря занимаю место... "Это бизнес" видите ли. Она хотела видеть "впаривателя" в отделении, но я не продажник, увы Договорились, что я отрабатываю до конца ТД и ухожу. Далее начинается самое интересное...



Через неделю я заболела, вызвала врача, а он только на следующий день пришел и дал больничный. В итоге мисс К. составила АКТ, что я мол этот день прогуляла, про отработать этот день вообще речи не стояло. А что мне делать-то было? Я лежала в температурой 38+, говорит: "На работу надо было приезжать"! Ну я же больная на голову с температурой на работу ехать! Вот так вот.



После этого на меня пошла охота 1 раз задержалась на 27 минут, тоже АКТ накатала, молодец какая) Как другие опаздывают, так это нормально, в своих сотрудниках бревна не видит. Потом козни строить начала, то пересесть в Бэк, то прихожу на работу, а на моем месте другой сотрудник сидит... Мисс. К. еще удивилась, как это он приехал, если я вышла после больничного и уже как пару дней работаю. Я у этого парня узнаю, что это мисс К. его попросила приехать ) Я ооооочень терпеливый человек. Кстати, на этого парня тоже написали докладную и копают под него... Видимо тоже скоро вылетит. Один день я хотела взять за свой счет, чтобы съездить по врачам, предупредила мисс К. и отдел кадров.. Но мой договор такого "не предусматривает", а вот в ТК отпуск за свой счет предусматривается или в Райффе отдельное государство со своими правилами?!В итоге мисс К. составила АКТ, а я приложила справку от врача, т.к. больничный на 1 день не выдают, в таком случае справка является уважительной причиной отсутствия сотрудника на рабочем месте в течение 1 дня!



Через пару дней вызвали в ГО, где женщина мне пыталась объяснить, что они не хотят позорить Райфф такими кадрами как я)) Протягивает мне дополнительное соглашение и говорит "либо подписываешь, либо мы тебя по статье, мы обычно молодых сотрудников по соглашению увольняем. Если не подпишешь, то этим другие будут заниматься"... Не стала я трепать свои нервы, итак все истрепали! И правильно сделала!



Подведу итоги...

Райфф большой клубок змей. Туда стоит идти работать, если ты готов пахать за копейки и никто тебе спасибо не скажет! Для тех, кто рассматривает работу специалистом ДО, выбирайте расположение ближе к центру. С новой системой планы высокие, если не наберете нужное количество баллов, вообще на голом окладе останетесь, если у вас отделение на окраине (% не такие большие как все говорят!). Коллектив хороший был, можно было обратиться за помощью, всегда помогут... В этом единственный плюс. Очень жалко парня К.Е. , работает в ДО, очень умный, собирается переходить в другое отделение, а мисс К. препятствует всячески... Есть всякие конкурсы для менеджеров и специалистов, но условия огого. Есть льготы и скидки всякие для сотрудников в магазинах, мед. центрах, даже на покупку авто ДМС тоже не плохой, для каждой категории он разный (специалист, менеджер, директор и тд.).



Все программы в Райффайзенбанке, кроме Lotus Notes больше нигде не пригодятся. Как для клиента, Райфф - лучший по сервису и обслуживанию, сотрудники же - рабочий скот.