Полностью согласна с предыдущими отзывами о работе в Курском ОСБ! Также хочу добавить про работу по моделе ВСП 3.0, которой мы "придерживаемся". Отдел продаж требует от менеджеров по обслуживанию (МО) 100% перенаправления к МП клиентов, т.е. МО должен продать продукт клиенту, и уже готового направить к МП, МО заходят в WEB-заявку под МП или РВСП, и отчитываются за каждого клиента, и если МО просмотрел менее 90% клиентов, то РВСП его морально уничтожает. Каждому клиенту МО обязан вручить черно-белую листовку, разработанную отделом продаж, которая противоречит распоряжению отдела маркетинга. Контроль за выполнением данных мероприятий ложится на ЗРВСП. И самое интересное, что подобные распоряжения даются устно! Но как поясняет наш отдел продаж и ЗУПР, все указания исходят из ЦЧБ. А при проверке ЦЧБ или ЦА модель ВСП 3.0 начинает работать в полную силу. По стандартам работы с инфопотоками, до нас должны доводить информацию по общему ящику в Outlookе, но т.к. отдел продаж по каким-то причинам не может выкладывать туда запросы и информацию, касающиеся канала ВСП, такую как режим работы в праздничные дни, о непереданных досье и т.п., они ее выкладывают на локальном диске, доступном всем сотрудникам ВСП, создали чаты для канала ВСП, ЗРВСП, МП в Viber и WhatsApp. После недавнего обращения на banki.ru наконец-то 1 из неофициальных инфотопотоков ЗУПР Курского ГОСБ 21.02.2016г. удалил с текстом "Добрый день уважаемые коллеги. В соответствии с указаниями нашего руководителя я вывожу данный чат из эксплуатации. Для передачи информации используем стандартные инструменты коммуникации и смс лично мне или вашим непосредственным руководителям", т.е. до 21.02.2016 он не применял в работу внедренные стандарты, и только после отзыва на сайте чат был удален.



Надеемся, что наши отзывы помогут изменить работу Курского ГОСБа в соответствии со стандартами.