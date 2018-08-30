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ВСП 3.0 не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Полностью согласна с предыдущими отзывами о работе в Курском ОСБ! Также хочу добавить про работу по моделе ВСП 3.0, которой мы "придерживаемся". Отдел продаж требует от менеджеров по обслуживанию (МО) 100% перенаправления к МП клиентов, т.е. МО должен продать продукт клиенту, и уже готового направить к МП, МО заходят в WEB-заявку под МП или РВСП, и отчитываются за каждого клиента, и если МО просмотрел менее 90% клиентов, то РВСП его морально уничтожает. Каждому клиенту МО обязан вручить черно-белую листовку, разработанную отделом продаж, которая противоречит распоряжению отдела маркетинга. Контроль за выполнением данных мероприятий ложится на ЗРВСП. И самое интересное, что подобные распоряжения даются устно! Но как поясняет наш отдел продаж и ЗУПР, все указания исходят из ЦЧБ. А при проверке ЦЧБ или ЦА модель ВСП 3.0 начинает работать в полную силу. По стандартам работы с инфопотоками, до нас должны доводить информацию по общему ящику в Outlookе, но т.к. отдел продаж по каким-то причинам не может выкладывать туда запросы и информацию, касающиеся канала ВСП, такую как режим работы в праздничные дни, о непереданных досье и т.п., они ее выкладывают на локальном диске, доступном всем сотрудникам ВСП, создали чаты для канала ВСП, ЗРВСП, МП в Viber и WhatsApp. После недавнего обращения на banki.ru наконец-то 1 из неофициальных инфотопотоков ЗУПР Курского ГОСБ 21.02.2016г. удалил с текстом "Добрый день уважаемые коллеги. В соответствии с указаниями нашего руководителя я вывожу данный чат из эксплуатации. Для передачи информации используем стандартные инструменты коммуникации и смс лично мне или вашим непосредственным руководителям", т.е. до 21.02.2016 он не применял в работу внедренные стандарты, и только после отзыва на сайте чат был удален.

Надеемся, что наши отзывы помогут изменить работу Курского ГОСБа в соответствии со стандартами.
Anonim8596 • сотрудник
28.02.2016 16:29
12 комментариев
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Laps47023
28.02.2016 19:27
Это все ерунда по сравнению с ежедневными наставничествами!несчастные продажники сидят по 2-3 часа в день а их сверлят сзади руководители и регмены!какие тут продажи могут быть
VALovo
29.02.2016 12:36
ЗУПРы и начальники отделов/управлений продаж извратили порядок работы ВСП3.0, в результате страдают рядовые работники ВСП (и, соответственно, клиенты), а в Розничном блоке ЦА об этом не знают (или не хотят знать).
Dimson51
29.02.2016 12:40
2ВАЛово
просто зупры и проч. если когда-то кому-то что-то сами и продавали, то очень-очень давно. учить долго, а результат на-гора надо выдать вчера.
lkgjhfkl
29.02.2016 21:03
Ребят, вот читаю всё и удивляюсь!!!! Если Вам всем (кто пишет эти отзывы про Курский ГОСБ) так плохо, так что ж вы терпите, что ж вы так сами себя не уважаете, идите в другое место, продавцами в МАГНИТ, в Пушкинский торгуйте.... нет.... они пишут втихоря все и сидят как мыши, все улыбаются своим рукам и замам и послушно кивают головами, либо работайте и принимайте условия(а в сбере не самые плохие условия работы, кстати)

Изменено: lkgjhfkl - 29.02.2016 21:14
Dimson51
01.03.2016 09:00
2 lkgjhfkl
вот только не говорите что вы в сбере работаете 10 лет ОКР... сытый как говорится голодного не разумеет.
Сбербанк России
Представитель банка
01.03.2016 12:49
Anonim8596, добрый день!

Спасибо за отзыв. Он так же принят в работу, как и другие отзывы про Курское ОСБ.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
lkgjhfkl
01.03.2016 21:36
Я не работаю ОКР smile:)
krolik_
02.03.2016 01:10
Насколько знаю, система 3.0 дала во всех ТБ сбой. Лично я уже не работаю на "передовой", но бывшие коллеги по несчастью постоянно жалуются, что от СОЧЛов (или как их там щас?) требуют плана и по очереди, и по перенаправлениям с готовыми продажами к МП. Сидит бедный СОЧЛ и не знает - рассказывать ему о всех "прелестях" вклада с 6! процентами годовых, или вызвать еще парочку "пожелтевших", чтобы они побурчали у первого за спиной, как долго им ждать и с какой целью их вызвали. Естественно, желание получить большую премию превышает и ты завязываешь разговор о вкладах под смешные проценты, за что тебе выговор на летучке и обещание в оценке Е за работу в команде. Кстати, к чему эти оценки, если кварталки больше у простых смертных не существует? Еще очень интересный вопрос, что за повышение такое было в 15 году? У половины ДО на 50 рэ, уполовины на тысячу, но отменили квартальное вознаграждение... Вы смеетесь? Хотелось бы получить ответ от представителя... От ВВБ
Dimson51
02.03.2016 13:02
2 кролик
а какая мотивация сейчас у ОКР?
кстати в сбере очередей почти нет. не зря про сокращения заговорили, да и ничего никто не предлагает, вообще. коммуналку приняли и попрощались и всё.
krolik_
02.03.2016 15:06
Dimson51
Вроде как только очередь. Ну не скажите, у нас 800-1300 чел ежедневно на 5-6 окон. Эт получается почти по 200 чел на одну беднягу. При этом еще тоже сократили двоих.
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