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|Нужна справка 182н
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Я - бывший Ваш сотрудник. Мне срочно нужна справка 182Н. Свяжитесь со мной, так как контакты куда именно писать запрос, я не нашла. 2014-2015 года нужна Спасибо.
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zaika215 • бывший сотрудник
29.02.2016 11:21
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Ответ банка:
Добрый день, Анастасия!
Сотрудники банка пытались с Вами связаться, к сожалению, дозвониться не удалось.
Для решения данного вопроса, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру 8-800-555-43-31 или по e-mail: recruitment@tinkoff.ru
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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