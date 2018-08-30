Ответ банка: Добрый день, Анастасия!

Сотрудники банка пытались с Вами связаться, к сожалению, дозвониться не удалось.

Для решения данного вопроса, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру 8-800-555-43-31 или по e-mail: recruitment@tinkoff.ru



С уважением,

Команда Тинькофф Банка.