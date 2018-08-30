Работаю в банке!!! Отличный работодатель, сплоченный, дружный коллектив, достойная з/п. Хочу отметить моих руководителей РГ Н. Евгений и ЗРГ С. Екатерина отлично справляются со своей работой. Евгений ведет за собой всю нашу группу с разными возрастами и характерами. Решает наши конфликты, успокаивает, мотивирует на большие достижения. Формирует наш коллектив и психологическую атмосферу в нем. Проводит обучение. Катя помогает делать работу над ошибками и помогает повысить качество))) В общем, люблю свою работу и своих коллег!!!