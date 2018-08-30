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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в банке!!! Отличный работодатель, сплоченный, дружный коллектив, достойная з/п. Хочу отметить моих руководителей РГ Н. Евгений и ЗРГ С. Екатерина отлично справляются со своей работой. Евгений ведет за собой всю нашу группу с разными возрастами и характерами. Решает наши конфликты, успокаивает, мотивирует на большие достижения. Формирует наш коллектив и психологическую атмосферу в нем. Проводит обучение. Катя помогает делать работу над ошибками и помогает повысить качество))) В общем, люблю свою работу и своих коллег!!!
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4
Оська • сотрудник
29.02.2016 13:27
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Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной оценки.
PS: пока без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за теплые слова в адрес руководителей и коллег.
Желаем Вам и Вашему коллективу успехов и дальнейшего развития!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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