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|Большое спасибо за вашу работу дорогие РГ Евгений и ЗРГ Екатерина!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочется выразить свою безмерную благодарность любимым и самым лучшим руководителям: Н. Евгению и его заместителю С. Екатерине! Евгений организовал благоприятную атмосферу и правильный профессиональный подход к работе, создав тем самым дружный и отзывчивый коллектив!!! Екатерина благоприятно поддерживает сложившуюся в коллективе атмосферу!!! Теплые и доверительные отношения с руководителями создают по истине домашнюю обстановку и от этого хочется работать еще лучше и лучше, чтобы не подводить своих наставников!!! Огромное вам спасибо за ваш профессионализм и отзывчивость!!! Таким людям нет замены!
Безмерно счастлива и благодарна судьбе, что нашла работу в Банке Тинькофф - несомненным, на мой взгляд, лидером среди работодателей по комфорту работы, достойному вознаграждению и возможности профессионального роста, и попала именно в коллектив под руководством Н. Евгения!!! Успехи в работе, всевозможные достижения, а главное само желание работать на прямую зависит от психологической обстановке в коллективе, которая здесь самая наилучшая!!! Спасибо вам еще раз!!! Очень сильно люблю вас, весь наш коллектив и несомненно свою работу!!! Благополучия, процветания и успехов!!!
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Irishk@ • сотрудник
01.03.2016 04:55
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Ответ банка:
Добрый день, Ирина.
Мы искренне рады, что дистанционная работа в нашем банке приносит не только доход, но и эмоциональное удовлетворение.
С благодарностью за сотрудничество и уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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