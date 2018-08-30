Хочется выразить свою безмерную благодарность любимым и самым лучшим руководителям: Н. Евгению и его заместителю С. Екатерине! Евгений организовал благоприятную атмосферу и правильный профессиональный подход к работе, создав тем самым дружный и отзывчивый коллектив!!! Екатерина благоприятно поддерживает сложившуюся в коллективе атмосферу!!! Теплые и доверительные отношения с руководителями создают по истине домашнюю обстановку и от этого хочется работать еще лучше и лучше, чтобы не подводить своих наставников!!! Огромное вам спасибо за ваш профессионализм и отзывчивость!!! Таким людям нет замены!



Безмерно счастлива и благодарна судьбе, что нашла работу в Банке Тинькофф - несомненным, на мой взгляд, лидером среди работодателей по комфорту работы, достойному вознаграждению и возможности профессионального роста, и попала именно в коллектив под руководством Н. Евгения!!! Успехи в работе, всевозможные достижения, а главное само желание работать на прямую зависит от психологической обстановке в коллективе, которая здесь самая наилучшая!!! Спасибо вам еще раз!!! Очень сильно люблю вас, весь наш коллектив и несомненно свою работу!!! Благополучия, процветания и успехов!!!