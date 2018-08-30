Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Совкомбанк»
смотреть все отзывы банка (355)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

"Крик души" не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Уважаемый, Андрей Дмитриевич! Хочу обратиться именно к ВАМ, потому что ни от кого не могу добиться правды!

Я - бывший сотрудник Совкомбанка, проработала 3,5 года. Уволилась 01 февраля 2016г. из ОО Новокузнецкой №4. Всегда выполняла все планы, получала грамоты, выигрывала конкурсы! В январе перевыполнила КВЦ более чем на 200%. Итак, после увольнения получила расчетные, мне было непонятно, почему такая маленькая сумма, запросила расчетный лист у руководителя, на что получила дословный ответ, цитирую "....Все у тебя нормально, не нужен он тебе....", что значит нормально? что значит не нужен? Причем сказали, что в расчетные вошла половина заработной платы за декабрь! Хорошо я поверила, думаю, ну может правда они такие маленькие! Январь я отработала полностью, планы выполнила, тут наступает день когда мне должны перечислить премию за январь, а именно 29 февраля, и тишина, на счете НОЛЬ и опять меня проигнорировали! И я задаю вопрос, меня, что лишили премии? за что? на каком основании? Почему такое отношение к сотрудникам, ведь я ни что-то прошу, а свое кровно заработанное, чем я заслужила, что отношение, мягко говоря, как к "пустому месту"! У Меня проблемы со здоровьем (не без участия моего руководителя), я надеялась на эти деньги, пусть они и не великие, но все же деньги! Может быть мой Руководитель, С.Ю., таким образом, увеличила себе премию, но как же так можно, я ведь живой человек! Мне не хочется ни с кем ругаться, я просто хочу, чтобы все было по справедливости, ведь еще раз повторюсь, я ведь прошу ни что-то, а свое заработанное! Я не хочу идти в вышестоящие инстанции, но меня вынуждают! Я очень надеюсь, что Вы разберетесь в этой ситуации и я получу ответ в самое ближайшее время!
lenshinayavбывший сотрудник
01.03.2016 09:33
Ответ банка:
Добрый день!
Сотрудники Дирекции просмотрели информацию по Вашим начислениям.
Для Вас ответ от Регионального Директора ВСД:
"Зар.плата за январь Вам была выплачена 29.01.2016 в размере 12 900. Окончательный расчет + бонус за декабрь выплачен 1.02.2016 в размере 10 691,46 руб. Бонус за январь в размере 10 515,50 руб будет выплачен 14.03.2016.

С уважением, Савалов П.Е., региональный директор ВСД."
6 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Tuzikk
01.03.2016 10:03
Как это "Уволилась 01 февраля 2016г.", а "мне должны перечислить премию за январь, а именно 29 февраля"??
29 февраля вы уже не сотрудник и банк вам ничего не должен. Все расчеты с увольняющимся сотрудником осуществляются в последний рабочий день. Или вам рассказали сказки про премии, которые выплачиваются ПОСЛЕ увольнения?? smile:o
lenshinayav
Автор отзыва
01.03.2016 10:11
Я думаю, что Вы не сотрудник Банка, раз не знаете мотивацию Банка! Премия выплачивается, уволившемуся сотруднику, без оклада, за отработанный месяц, когда у сотрудников наступает день аванса! Все уволившиеся сотрудники, получали, расчетные в день увольнения, а потом через месяц, премию, за отработанный месяц, так как сразу она не выплачивается!
Андрей Дмитриевич Спиваков
Представитель банка
01.03.2016 12:38
Добрый день!
Напишите мне пож. свои персональные данные и мобильный в личку, пож
Tuzikk
01.03.2016 16:36
Если банк вам выплатит, напишите здесь про этот аттракцион невиданной щедрости.
ТК РФ: При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.
И точка.
Все остальное - благотворительность.
Tonikkate
04.03.2016 06:59
Все таки есть справедливость на свете. Громадное число людей получило от вас кредиты по "12 процентов" и "чертовски нужные страховки" , а к Вам вернулось частичка Вашего "добра" к людям.
Никита Сустов
14.03.2017 13:25
Добрый день!
Сотрудники Дирекции просмотрели информацию по Вашим начислениям.
Для Вас ответ от Регионального Директора ВСД:
"Зар.плата за январь Вам была выплачена 29.01.2016 в размере 12 900. Окончательный расчет + бонус за декабрь выплачен 1.02.2016 в размере 10 691,46 руб. Бонус за январь в размере 10 515,50 руб будет выплачен 14.03.2016.

С уважением, Савалов П.Е., региональный директор ВСД."
А ТК РФ у нас не действует?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (355)