Уважаемый, Андрей Дмитриевич! Хочу обратиться именно к ВАМ, потому что ни от кого не могу добиться правды!



Я - бывший сотрудник Совкомбанка, проработала 3,5 года. Уволилась 01 февраля 2016г. из ОО Новокузнецкой №4. Всегда выполняла все планы, получала грамоты, выигрывала конкурсы! В январе перевыполнила КВЦ более чем на 200%. Итак, после увольнения получила расчетные, мне было непонятно, почему такая маленькая сумма, запросила расчетный лист у руководителя, на что получила дословный ответ, цитирую "....Все у тебя нормально, не нужен он тебе....", что значит нормально? что значит не нужен? Причем сказали, что в расчетные вошла половина заработной платы за декабрь! Хорошо я поверила, думаю, ну может правда они такие маленькие! Январь я отработала полностью, планы выполнила, тут наступает день когда мне должны перечислить премию за январь, а именно 29 февраля, и тишина, на счете НОЛЬ и опять меня проигнорировали! И я задаю вопрос, меня, что лишили премии? за что? на каком основании? Почему такое отношение к сотрудникам, ведь я ни что-то прошу, а свое кровно заработанное, чем я заслужила, что отношение, мягко говоря, как к "пустому месту"! У Меня проблемы со здоровьем (не без участия моего руководителя), я надеялась на эти деньги, пусть они и не великие, но все же деньги! Может быть мой Руководитель, С.Ю., таким образом, увеличила себе премию, но как же так можно, я ведь живой человек! Мне не хочется ни с кем ругаться, я просто хочу, чтобы все было по справедливости, ведь еще раз повторюсь, я ведь прошу ни что-то, а свое заработанное! Я не хочу идти в вышестоящие инстанции, но меня вынуждают! Я очень надеюсь, что Вы разберетесь в этой ситуации и я получу ответ в самое ближайшее время!