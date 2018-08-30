Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|"Крик души"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемый, Андрей Дмитриевич! Хочу обратиться именно к ВАМ, потому что ни от кого не могу добиться правды!
Я - бывший сотрудник Совкомбанка, проработала 3,5 года. Уволилась 01 февраля 2016г. из ОО Новокузнецкой №4. Всегда выполняла все планы, получала грамоты, выигрывала конкурсы! В январе перевыполнила КВЦ более чем на 200%. Итак, после увольнения получила расчетные, мне было непонятно, почему такая маленькая сумма, запросила расчетный лист у руководителя, на что получила дословный ответ, цитирую "....Все у тебя нормально, не нужен он тебе....", что значит нормально? что значит не нужен? Причем сказали, что в расчетные вошла половина заработной платы за декабрь! Хорошо я поверила, думаю, ну может правда они такие маленькие! Январь я отработала полностью, планы выполнила, тут наступает день когда мне должны перечислить премию за январь, а именно 29 февраля, и тишина, на счете НОЛЬ и опять меня проигнорировали! И я задаю вопрос, меня, что лишили премии? за что? на каком основании? Почему такое отношение к сотрудникам, ведь я ни что-то прошу, а свое кровно заработанное, чем я заслужила, что отношение, мягко говоря, как к "пустому месту"! У Меня проблемы со здоровьем (не без участия моего руководителя), я надеялась на эти деньги, пусть они и не великие, но все же деньги! Может быть мой Руководитель, С.Ю., таким образом, увеличила себе премию, но как же так можно, я ведь живой человек! Мне не хочется ни с кем ругаться, я просто хочу, чтобы все было по справедливости, ведь еще раз повторюсь, я ведь прошу ни что-то, а свое заработанное! Я не хочу идти в вышестоящие инстанции, но меня вынуждают! Я очень надеюсь, что Вы разберетесь в этой ситуации и я получу ответ в самое ближайшее время!
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lenshinayav • бывший сотрудник
01.03.2016 09:33
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Ответ банка:
Добрый день!
Сотрудники Дирекции просмотрели информацию по Вашим начислениям.
Для Вас ответ от Регионального Директора ВСД:
"Зар.плата за январь Вам была выплачена 29.01.2016 в размере 12 900. Окончательный расчет + бонус за декабрь выплачен 1.02.2016 в размере 10 691,46 руб. Бонус за январь в размере 10 515,50 руб будет выплачен 14.03.2016.
С уважением, Савалов П.Е., региональный директор ВСД."
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29 февраля вы уже не сотрудник и банк вам ничего не должен. Все расчеты с увольняющимся сотрудником осуществляются в последний рабочий день. Или вам рассказали сказки про премии, которые выплачиваются ПОСЛЕ увольнения??
Напишите мне пож. свои персональные данные и мобильный в личку, пож
ТК РФ: При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.
И точка.
Все остальное - благотворительность.
Сотрудники Дирекции просмотрели информацию по Вашим начислениям.
Для Вас ответ от Регионального Директора ВСД:
"Зар.плата за январь Вам была выплачена 29.01.2016 в размере 12 900. Окончательный расчет + бонус за декабрь выплачен 1.02.2016 в размере 10 691,46 руб. Бонус за январь в размере 10 515,50 руб будет выплачен 14.03.2016.
С уважением, Савалов П.Е., региональный директор ВСД."
А ТК РФ у нас не действует?