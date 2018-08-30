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|ДКЦ отзыв о 4 месяцах
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Работал в ДКЦ в КА Феникс сейчас уволился исключительно по СВОЕМУ желанию, что хотел бы сказать, во-первых? четкая и пунктуальная работа всего руководства, хорошая система наставничества особенно хотел бы поблагодарить наставника Ивана. Далее отличные учебные порталы с уймой полезной информации, которая вам пригодится не только на работе, но и в жизни. После перевода в рабочую группу я встретил прекрасный коллектив и прекрасного руководителя Оксану С., РГ регулярно устраивала разбор полетов, помогала с контролем качества и в целом помогала работать, в целом по зп ставлю 4 по коллективу и руководству твердую пятерку.
Могу порекомендовать эту работу в первую очередь тем, кто хочет научиться разговаривать с людьми в стрессовой обстановке и работать с возражениями! Всем желаю успехов!
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askizz • бывший сотрудник
01.03.2016 22:56
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за емкий отзыв и рекомендацию дистанционной работы.
Желаем успехов в дальнейшей деятельности.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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