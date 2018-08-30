Работал в ДКЦ в КА Феникс сейчас уволился исключительно по СВОЕМУ желанию, что хотел бы сказать, во-первых? четкая и пунктуальная работа всего руководства, хорошая система наставничества особенно хотел бы поблагодарить наставника Ивана. Далее отличные учебные порталы с уймой полезной информации, которая вам пригодится не только на работе, но и в жизни. После перевода в рабочую группу я встретил прекрасный коллектив и прекрасного руководителя Оксану С., РГ регулярно устраивала разбор полетов, помогала с контролем качества и в целом помогала работать, в целом по зп ставлю 4 по коллективу и руководству твердую пятерку.



Могу порекомендовать эту работу в первую очередь тем, кто хочет научиться разговаривать с людьми в стрессовой обстановке и работать с возражениями! Всем желаю успехов!