Ответ банка: Уважаемая, qazxcv28!



Спасибо за отзыв! Он позволил нам разобраться в ситуации.



По результатам проверки обстоятельств, указанных в Вашем сообщении, было установлено, что действительно стипендия на счет не поступила. Срок выплаты был смещен. В результате Вы получили причитающиеся Вам выплату позже 15-го рабочего дня. Оплата была произведена 04.03.2016 - в день ближайшей регулярной выплаты после окончания Ученического договора.



К сотрудникам, допустившим нарушения по выплатам на основании Ученического договора, будет применено дисциплинарное взыскание.



Нам искренне жаль, что Вы оказались на короткое время в затруднительном финансовом положении из-за поздней выплаты и часть вины за это лежит на наших коллегах. Ваше обращение послужит Банку для улучшения качества работы и коммуникаций.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.