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|Для чего приходила на стажировку??
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|02.02.2016 вышла на стажировку, на должность КБП, после пройденного обучения сказали что перезвонят приблизительно в конце месяца, перезвонить естественно не перезвонили, и к тому же не выплатили деньги по ученическому договору - 5525 рублей, хотя в договоре было написано что деньги поступят на указанный мною счет в течение 15 дней, деньги до сих пор не поступили, при звонке в отдел кадров мне сказали, что ждать нужно еще 3 недели. Где справедливость?? Зачем приглашаете на обучения, а после не трудоустраиваете и не выплачиваете деньги??
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qazxcv28 • несостоявшийся сотрудник
02.03.2016 16:28
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Ответ банка:
Уважаемая, qazxcv28!
Спасибо за отзыв! Он позволил нам разобраться в ситуации.
По результатам проверки обстоятельств, указанных в Вашем сообщении, было установлено, что действительно стипендия на счет не поступила. Срок выплаты был смещен. В результате Вы получили причитающиеся Вам выплату позже 15-го рабочего дня. Оплата была произведена 04.03.2016 - в день ближайшей регулярной выплаты после окончания Ученического договора.
К сотрудникам, допустившим нарушения по выплатам на основании Ученического договора, будет применено дисциплинарное взыскание.
Нам искренне жаль, что Вы оказались на короткое время в затруднительном финансовом положении из-за поздней выплаты и часть вины за это лежит на наших коллегах. Ваше обращение послужит Банку для улучшения качества работы и коммуникаций.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.