Ответ банка: Vika63, добрый день!



Спасибо за то, что Вы нашли время и сообщили о возникшей проблеме. Ваше обращение позволило нам выяснить ситуацию и исправить ее.



Насколько мне известно, справка была Вами получена, а сотрудники принесли извинения, за доставленные неудобства.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.