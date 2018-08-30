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|Как получить справки?
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|Добрый день. Уволилась из Сбербанка(Самара) почти год назад в связи с переездом в другой город. Уже месяцев 6 не могу заказать справки на новое место работы. Звонила в свое отделение, спрашивала, как можно заказать, сказали, что не предоставляют такую информацию, попробовать обратиться на горячую линию. Там сказали звонить в свое ВСП. В итоге как я могу получить свои справки?
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Vika63 • бывший сотрудник
02.03.2016 17:05
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Ответ банка:
Vika63, добрый день!
Спасибо за то, что Вы нашли время и сообщили о возникшей проблеме. Ваше обращение позволило нам выяснить ситуацию и исправить ее.
Насколько мне известно, справка была Вами получена, а сотрудники принесли извинения, за доставленные неудобства.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.