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Как получить справки? нормально (0)
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Добрый день. Уволилась из Сбербанка(Самара) почти год назад в связи с переездом в другой город. Уже месяцев 6 не могу заказать справки на новое место работы. Звонила в свое отделение, спрашивала, как можно заказать, сказали, что не предоставляют такую информацию, попробовать обратиться на горячую линию. Там сказали звонить в свое ВСП. В итоге как я могу получить свои справки?
Vika63бывший сотрудник
02.03.2016 17:05
Ответ банка:
Vika63, добрый день!

Спасибо за то, что Вы нашли время и сообщили о возникшей проблеме. Ваше обращение позволило нам выяснить ситуацию и исправить ее.

Насколько мне известно, справка была Вами получена, а сотрудники принесли извинения, за доставленные неудобства.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
03.03.2016 18:43
Vika63, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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