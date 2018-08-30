Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Уважаемые бывшие коллеги!
Если в Ваши обязанности входило использование личного авто (просрочка, продажи и.т.п.) и Вы решили уволиться (без разницы по какой причине) - в месяц увольнения "забейте" на использование авто. ГСМ НЕ ВОЗМЕСТЯТ!
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ksv45 • бывший сотрудник
03.03.2016 16:59
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Администратор:
Автор, расскажите подробнее о ситуации, произошедшей с вами.
PS: пока оценку снимаем.
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|ksv45
Автор отзыва
10.03.2016 16:29
|Какие могут быть подробности? Уволился в декабре 2015 г., отработал честно, но расходы на ГСМ мне так и не возместили.
|serhio1303
23.05.2016 11:21
|Да это во всех банках так
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