Уважаемые бывшие коллеги!

Если в Ваши обязанности входило использование личного авто (просрочка, продажи и.т.п.) и Вы решили уволиться (без разницы по какой причине) - в месяц увольнения "забейте" на использование авто. ГСМ НЕ ВОЗМЕСТЯТ!