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Совет увольняющимся не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Уважаемые бывшие коллеги!
Если в Ваши обязанности входило использование личного авто (просрочка, продажи и.т.п.) и Вы решили уволиться (без разницы по какой причине) - в месяц увольнения "забейте" на использование авто. ГСМ НЕ ВОЗМЕСТЯТ!
ksv45бывший сотрудник
03.03.2016 16:59
Администратор:
Автор, расскажите подробнее о ситуации, произошедшей с вами.

PS: пока оценку снимаем.
2 комментария
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ksv45
Автор отзыва
10.03.2016 16:29
Какие могут быть подробности? Уволился в декабре 2015 г., отработал честно, но расходы на ГСМ мне так и не возместили.
serhio1303
23.05.2016 11:21
Да это во всех банках так smile:)
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