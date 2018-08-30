В домашнем КЦ Тинькофф работаю 4 месяца. Когда-то давно я заполняла анкету на эту должность, года 3 назад. Но мне отказали без объяснения причин. Меня это огорчило совсем не много, т.к. работать я не планировала особо, думала просто совместить декрет с заработком. Нет, так нет. Время шло, многое изменилось в жизни, пришло время и поработать, но опять же мне не каждый вариант подходит. По ряду причин, я не могу выйти на работу вне дома. Случайным образом заметила рекламу о наборе специалистов удаленной работы. Заполнила анкету и ждала отказа... не тут-то было, мне пришло приглашение на обучение, с ограниченными сроками для начала. Не стала тянуть, сразу приступила к обучению. Все тщательно читала, перелистывала и снова читала, вдумывалась и запоминала. После каждого этапа обучения проходила тестирования, и каждый раз ждала, что не пройду. А все проходила и проходила. Настало время попробовать себя в тренировочных звонках. Вы даже не представляете, как меня трясло перед каждым звонком от волнения. Я ждала, что не пройду, что моих знаний не хватит, что мое волнение меня потопит, и т.д. Но звонок за звонком все шло вперед, я нарабатывала уверенность и копила знания. И вот приходит письмо, что мне нужно приступать к работе .



Я попала в группу адаптации. Меня там встретили замечательные друзья и помощники - РГ Ксения и ЗРГ Елена. Они проводили обучения, тренинги, работы над ошибками, помогали справиться с первыми страхами, радовались каждому успешному звонку своих новичков. С ними я провела 1 месяц, пройдя все ступени мастерства адаптационной группы. Спасибо им за терпение и поддержку, за ответы на вопросы и легкий старт. Когда мне сказали, что я перехожу в Боевую группу - мое сердце застучало и опять поглотило ожидание того, что я не смогу и меня выгонят с позором. На мои страхи Елена ответила мне: "Мария, не переживайте, все будет хорошо, ваш новый РГ Евгений уже ищет вас! Вы в надежных руках!"



Мой РГ Евгений нашел меня . И вот первый звонок с Женей, первый рабочий день, первый разговор с Катей, эта группа, эти отношения, шутки и поддержка, это взаимоуважение! Я стала очень счастлива, я влюбилась в эту работу, в эту группу, я наконец перестала бояться. Я обрела веру в людей, в начальство, в коллектив, в сплоченность и командный дух! Я с удовольствием начинаю работать, потому что знаю, что рядом со мной моя команда, мои друзья - люди, которые делают одно дело со мной и готовы подставить плечо. А наш Женечка подставляет не только плечо, но и прикрывает нас собой всегда, когда на горизонте буря, и получает пощечины за нас, но все равно нас любит и верит в нас! И Катечка, правая рука Жени, она всегда с нами, всегда бережет и охраняет нас, помогает во всем, и никогда не обижает! Эти отношения бесценны, поддержка и помощь от Евгения и Екатерины идет всегда. Если что-то не выходит или не клеится день, они всегда рядом. За три месяца в БГ я достигла хороших результатов и показателей, благодаря обучениям и подсказкам, подбадриванию и наличию стимула. Благодаря моим РГ и ЗРГ! Женя, Катя, спасибо вам огромное за эту атмосферу и за вашу веру в нас!