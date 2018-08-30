Из цикла возмущению нет предела.

Я бывший сотрудник Альфы. За время работы прониклась и прикипела к этому банку как к родному, но пришло время перемен и я сменила работу, оставшись преданным клиентом и фанатом. При увольнении (а это было 23 марта 2015 года), как это ни странно мне не выдали справку 2 НДФЛ, как во всех других организациях. Посоветовали написать на почтовый ящик запрос, ну и в скором времени получить справочку. Не тут-то было. Написала, получила ответ: год мы еще не закрыли, справки не даем, обратитесь в 2016 году. Хорошо. Январь, новый запрос, ответ - обратитесь в феврале, ничем помочь не можем. Хорошо, февраль. - обратитесь в марте. Март - запрос, ответ -Обратитесь еще позже, конкретные сроки подсказать не можем.



Напрашивается вопрос.... Ребят? Вы нормальные? Вы хорошо там себя чувствуете? Вы сами-то себя слышите? В чем проблема? Зарплата год назад выплачена, отчисления в налоговые органы произведены тогда же, мне не надо рисовать цифры из головы, что-то придумывать. Если вы потянете еще время, я не смогу вовремя подать декларацию на возмещение налога, т.к. мне еще ехать в другой город с этими бумажками. Я понимаю, что никого это не интересует, но людьми-то надо оставаться. То что происходит как абсурдом не назовешь... Хоть убей, не понимаю, почему я должна была прождать год и так ничего и не получить. Остались там еще здравомыслящие люди? Помогите, пожалуйста, уже не знаю к кому обращаться.