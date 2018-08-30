Пригласили на собеседование на позицию Старший кассир. Дали задание в виде теста. Сотрудница отдела кадров Ксения проверила тест, сказала, что пройден очень хорошо. Поговорили о вакансии, я сказала, что мне предпочтителен сменный график. Ксения принялась меня уговаривать на пятидневку. Я сказала, что подумаю. В итоге, когда через пару дней я позвонила и согласилась на пятидневку, Ксения в прямом смысле слова стала от меня прятаться, отвечала уклончиво, обещала перезвонить и не звонила. И через несколько дней прислала отказ. Причем вакансия постоянно обновляется на сайте. Вопрос, отдел кадров специально работает "типа"? Чтобы была видимость работы? И это нормально, когда на собеседование Ксения активно переписывалась с кем-то в соцсетях по телефону?