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|Справка 2НДФЛ за 2015г.
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|Добрый день. Вопрос адресован руководству Банка, бухгалтерии. Между Вами и мной заключен договор агентирования, согласно которого я оформляла и оформляю потреб.кредиты на ТТ. Начиная с декабря 2015 года я неоднократно просила заказать справку 2 НДФЛ за 2015г. За окном уже март 2016 года, справки все нет. Очень прошу выслать мне данный документ либо по почте на мой почтовый адрес, либо на ближайшую точку (г.Павлово Нижегородской обл.), где работает Ваш сотрудник. Мой код консультанта: 5211013569 w.
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Bujhm1405 • сотрудник
04.03.2016 11:03
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Ответ банка:
Мария, добрый день.
Ваш запрос на получение справки 2НДФЛ за 2015г. направлен в бухгалтерию Банка. Справка на Ваше имя будет направлена в ККО в г. Нижний Новгород 09.03.2016г.
Просим Вас связаться со специалистом по работе с персоналом ККО по телефону для согласования способа передачи Вам справки или уточнения почтового адреса, по которому необходимо отправить справку.
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь в департамент по работе с персоналом.
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