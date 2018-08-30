 Добрый день. Вопрос адресован руководству Банка, бухгалтерии. Между Вами и мной заключен договор агентирования, согласно которого я оформляла и оформляю потреб.кредиты на ТТ. Начиная с декабря 2015 года я неоднократно просила заказать справку 2 НДФЛ за 2015г. За окном уже март 2016 года, справки все нет. Очень прошу выслать мне данный документ либо по почте на мой почтовый адрес, либо на ближайшую точку (г.Павлово Нижегородской обл.), где работает Ваш сотрудник. Мой код консультанта: 5211013569 w.