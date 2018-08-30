Ответ банка: Мария, добрый день.

Ваш запрос на получение справки 2НДФЛ за 2015г. направлен в бухгалтерию Банка. Справка на Ваше имя будет направлена в ККО в г. Нижний Новгород 09.03.2016г.

Просим Вас связаться со специалистом по работе с персоналом ККО по телефону для согласования способа передачи Вам справки или уточнения почтового адреса, по которому необходимо отправить справку.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь в департамент по работе с персоналом.