Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Качество обслуживания
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Я сотрудник одного из подмосковных отделений. Наверное все знают о том, что у нас идет "месяц качества обслуживания" (который уже месяца 4 продолжается). Так вот. Как можно исправить такую проблему, как оценивание по смс? Клиенту приходит смс с оценкой качества, но он ставит самую низшую оценку! Оценку он ставит банку! А не сотруднику, который его обслужил и которому собственно нужно поставить оценку! А еще много "приколистов", которые развлчения ради ставят самые разные оценки. Всё это отражается на нас и на нашей премии! Почему должны страдать сотрудники? Если клиент неверно понимает эту систему, сколько ни объясняй, что оценивает он конкретного сотрудника, а не банк в целом. А то в отделении говорят, что им всё понравилось, сотрудники вежливые и хорошие.
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kate_kote • сотрудник
04.03.2016 12:41
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как появятся результаты обязательно сообщу их Вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Надоть лучшее учить клиентов, чтобы разбирались в системах оценки сотрудников созданных "специалистами" на Вавилова . А тех клиентов, кто не хочет учится, гнать в шею
Инновация: Может им (клиентам) брошюрку выпустить про системы оценки применяемые в Сбере?