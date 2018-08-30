Добрый день! Я сотрудник одного из подмосковных отделений. Наверное все знают о том, что у нас идет "месяц качества обслуживания" (который уже месяца 4 продолжается). Так вот. Как можно исправить такую проблему, как оценивание по смс? Клиенту приходит смс с оценкой качества, но он ставит самую низшую оценку! Оценку он ставит банку! А не сотруднику, который его обслужил и которому собственно нужно поставить оценку! А еще много "приколистов", которые развлчения ради ставят самые разные оценки. Всё это отражается на нас и на нашей премии! Почему должны страдать сотрудники? Если клиент неверно понимает эту систему, сколько ни объясняй, что оценивает он конкретного сотрудника, а не банк в целом. А то в отделении говорят, что им всё понравилось, сотрудники вежливые и хорошие.