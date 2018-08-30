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Качество обслуживания не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Я сотрудник одного из подмосковных отделений. Наверное все знают о том, что у нас идет "месяц качества обслуживания" (который уже месяца 4 продолжается). Так вот. Как можно исправить такую проблему, как оценивание по смс? Клиенту приходит смс с оценкой качества, но он ставит самую низшую оценку! Оценку он ставит банку! А не сотруднику, который его обслужил и которому собственно нужно поставить оценку! А еще много "приколистов", которые развлчения ради ставят самые разные оценки. Всё это отражается на нас и на нашей премии! Почему должны страдать сотрудники? Если клиент неверно понимает эту систему, сколько ни объясняй, что оценивает он конкретного сотрудника, а не банк в целом. А то в отделении говорят, что им всё понравилось, сотрудники вежливые и хорошие.
kate_kote • сотрудник
04.03.2016 12:41
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
7 комментариев
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Dimson51
04.03.2016 14:47
смс оценка - это возможность сэкономить на ТП. никто не будет разбираться в его недостатках, хотя они всем известны. или терпите или ищите работу
Сбербанк России
Представитель банка
04.03.2016 16:03
kate_kote, добрый день!

Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как появятся результаты обязательно сообщу их Вам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
насторонесвета
04.03.2016 23:51
сотрудник- лицо банка smile:D
adeptex
07.03.2016 21:33
Почему должны страдать сотрудники? Потому что их интересы лишь на третьем месте после соответственно интересов клиентов и банка.
bizon04
10.03.2016 16:08
Цитата
Если клиент неверно понимает эту систему, сколько ни объясняй, что оценивает он конкретного сотрудника, а не банк в целом. А то в отделении говорят, что им всё понравилось, сотрудники вежливые и хорошие.


Надоть лучшее учить клиентов, чтобы разбирались в системах оценки сотрудников созданных "специалистами" на Вавилова . А тех клиентов, кто не хочет учится, гнать в шею smile:D
Инновация: Может им (клиентам) брошюрку выпустить про системы оценки применяемые в Сбере?
vonastrik
14.05.2016 18:57
Да так вам и надо, сперва научитесь проблемы людей решать, а не брать своей некому ненужной вежливостью которая есть и то не больше половины сотрудников, и не качать головой и говорить про 30 дней, а научится контполировать вопросы проблемы людей, а то когда вам надо вы задолбаете.
visuality
01.11.2016 10:55
Нужно сделать как в ВТБ: вместо SMS давать клиенту мини-анкету, на которой нужно поставить отметки о качестве обслуживания конкретного сотрудника.
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