Ответ банка: Lgrgq2016, добрый день!



Спасибо, что Вы нашли время и написали нам о ситуации, с которой Вы столкнулись. Ваш отзыв позволит мне её прокомментировать.



В данной случае мы поступили в соответствии с законом. Так как сотрудница, которая вышла на работу, могла опять уйти в декрет.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.