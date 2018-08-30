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|Обман при увольнении
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в Сбербанке 8594/500 консультантом на временной должности. 25 февраля 2016 года мне сказали, что сотрудник, которого я подменяю, выходит на работу. Меня уволили в связи с истечением срока трудового договора пункт 2 части первой статьи 77 ТКРФ. И взяли на моё место нового сотрудника на обучение. Почему при увольнении меня обманули?
Администратор: Уточните, откуда у вас информация о том, что на ваше место был принят другой сотрудник?
Lgrgq2016: Заходила в сбербанк и видела, как учат девушку.
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Lgrgq2016 • бывший сотрудник
04.03.2016 17:00
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Lgrgq2016, добрый день!
Спасибо, что Вы нашли время и написали нам о ситуации, с которой Вы столкнулись. Ваш отзыв позволит мне её прокомментировать.
В данной случае мы поступили в соответствии с законом. Так как сотрудница, которая вышла на работу, могла опять уйти в декрет.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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|Dimson51
07.03.2016 12:18
|это обычная практика. просят декретчика выйти 1 день, вас увольняют, он поять уходит ы отпуск по уходу.
|Lgrgq2016
Автор отзыва
10.03.2016 10:17
|Она и не выходила на работу. Даже на один день.
|Lgrgq2016
Автор отзыва
10.03.2016 10:25
|Я 4 Марта поехала увольняться в Тамбов. А новенькая девушка пришла учиться. И когда же она успела выйти на работу и опять уйти в декрет?
|KIL
11.03.2016 00:16
|Может не сложились отношения с рукамиводителем? Закрой страницу истории и иди дальше, консультанты это расходный материал.
|Dimson51
11.03.2016 20:13
|все кто ниже 23 грейда - расходный вариант
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