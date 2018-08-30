Прелюдия:

Российское законодательство никоим образом не регламентирует ни содержание предложения о трудоустройстве, которое работодатель направляет кандидату на должность, ни его форму. Об устных обещаниях не стоит и говорить – в этом случае доказать что-либо будет крайне затруднительно. А вот письменную форму обсудить стоит. Специалисты советуют прочитать job offer крайне внимательно и проанализировать все условия, а не только оплату труда. Правда, в предложении, направленном кандидату, работодатель может указать лишь наименование должности и размер заработной платы – ведь законодательные требования не установлены. Естественно, такое предложение представляется весьма подозрительным, но, если работодатель и работник все же подпишут его, какими могут быть последствия? С одной стороны, job offer с указанием должности, размера оплаты труда, режима рабочего времени и т.д. можно расценивать как своего рода «предварительный трудовой договор», согласно которому стороны принимают на себя обязательства по заключению в будущем трудового договора на условиях, сформулированных в предложении о работе (по аналогии со ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации). Но такая конструкция гражданского права к трудовым отношениям не применима. Проблема заключается в том, имеет ли job offer юридическую силу в принципе.



В соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые отношения почти всегда начинаются с момента заключения трудового договора. Таким образом, предложение о приеме на работу не является обязательным основанием для его заключения. Так, ТК РФ не возлагает на работодателя обязанности заключить трудовой договор с лицом, согласившимся на условия job offer. Следовательно, за отказ от исполнения подобной обязанности наложить какую-либо ответственность невозможно – она просто отсутствует. Подписавший job offer работник также может в дальнейшем отказаться от заключения трудового договора – этот демарш может сказаться лишь на его трудовой репутации.



В правоприменительной практике в связи с job offer возникают два основных вопроса. Первый заключается в возможности компенсировать убытки лица, подписавшего job offer, если впоследствии трудовой договор не был заключен по вине второй стороны. Это положение в равной мере относится как к работнику, так и к работодателю. Второй вопрос – наличие (отсутствие) правового механизма защиты трудовых прав путем понуждения недобросовестного работодателя к заключению трудового договора на условиях, указанных в job offer. Судебная практика, связанная с job offer, пока невелика, поскольку предложение о работе не слишком часто используется как этап, предшествующий заключению трудового договора. Кроме того, наши сограждане зачастую не решаются защищать свои права, получив отказ в приеме на работу. Бóльшая часть подобных споров приходится на суды Москвы и Санкт-Петербурга.



Сам акт:

ПАО "МТС Банк" решил развивать новое для себя направление в корпоративном бизнесе - факторинг. Для этого Банк приобрел на рынке факторинговую компанию ООО "ОФК Актив". Для полноценного развития Банк решил привлечь с рынка специалиста для того, чтобы возглавить компанию. Процесс переговоров начался еще в октябре 2015 г. Начались проверки, безопасность, полиграф, собеседование с Председателем Правления и т.д. После этого 21.12.2015 г. было сделано соответствующее предложение в качестве job offer: "Уважаемый __! Мы рады предложить Вам работу в ООО "ОФК Актив" в должности "___". Оформление на работу на условиях бессрочного трудового договора с испытательным сроком 6 мес. Вознаграждения и льготы: ежемесячный доход ___ до уплаты налога на доходы физических лиц. Премия по итогам отчетного периода выплачивается на условиях ___. Условием приема является Ваш выход из состава учредителей ООО "___", подтвержденной выпиской из ЕГРЮЛ. При согласии с условиями настоящего предложения прошу подписать данный документ до 18 января 2016 г. Данное предложение действительно при условии Вашего выхода на работу до 02 февраля 2016 г. ... и еще немного текста"



Документ был подписан Руководителем корпоративного блока, вице президентом, членом правления. Подтверждение кандидатом было подписано и отправлено в Банк, был организован процесс выхода из состава учредителей ООО.

14 января 2016 г. соответствующее подтверждение было отправлено в Банк, было написано заявление на увольнение, направлены соответствующие подтверждения с предыдущего места и вот тут начался "туман андромеды".

02 февраля 2016 г., когда планировался выход сотрудника... было сказано сначала следующее: "... Спасибо, ЕГРЮЛ получили. Приносим свои извинения за сложившеюся ситуацию. Сотрудниками СЭБ уделяется особое внимание кадровому составу. Будем надеяться, что вопрос решится в ближайшее время!" Еще пару отлагательных писем... и после этого, сотрудники Банка перестали вообще выходить на контакт.



И вот тут вопрос: как относиться к данному Банку? Нужно ли идти в суд и вынести через социальные сети, специализированные издания данный кейс на весь банковский рынок? Кажется, что рынок должен знать своих героев!



Вывод: всегда просите заключение трудового договора с отлагательной датой выхода на работу и только после этого пишите заявление). Будете защищены и постарайтесь более аккуратно общаться с ПАО "МТС Банк".