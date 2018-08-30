Добрый день! В Сбербанке (в бухгалтерии) наверное полный бардак. Я являюсь сотрудником СБ в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Моя история началась с того, когда мне неправильно посчитали декретные. Бухгалтерия посчитала минимальную сумму декретных выплат в 2015, не учтя справку с другой работы. В итоге когда мне с трудом удалось с ними связаться, они настаивали на том, что это вся сумма моих декретных. Я нашла юриста, который меня проконсультировал по этому поводу, в итоге мне не доплатили 30 тыс. руб. После я опять связалась с бухгалтерией с претензией и, что если ситуация не изменится, то я обращусь в трудовую инспекцию. И на след. день мне перечислили недостающую сумму, объяснив это тем, что был сбой в программе. И через 4 месяца ситуация повторилась, мне начисляют пособие на 2,500 тыс меньше чем должны. По всем расчетам, т.к я знаю доход за 2014 и 2015 года, я со своим юристом посчитала пособие. В итоге платят меньше, до бухгалтерии и отдела кадров не дозвонится и, как разобраться в этой ситуации, я не знаю. Как они вообще считают суммы? Мы же неглупые люди и умеем считать!



Хотелось бы от Вас помощи в этом вопросе (для меня (матери 2 детей) 2500 в месяц нелишние). Если и вы мне не поможете, то придется обратиться в Трудовую инспекцию, но хочется решить всю эту ситуацию в рамках СБ. Помогите, пожалуйста!