Добрый день, коллеги! Оставить свой отзыв на данном сайте пришлось не от скуки ради, а дела для.

Сначала хотелось бы сказать, что все-таки слон "танцует". Во всяком случае, пока это робкие па, а не задорная полька, но уже определенно лучше того, что было раньше, кто бы что ни говорил.



Сбербанк - это огромная финансовая организация, которая требует грандиозного управленческого интеллекта и харизмы руководителей, возглавляющих тысячи отделов. Однако, одного этого недостаточно. Сила, брат, в сотрудниках, которые формируют 70 % КПД организации. И всегда хочется выжать больше из того, что можно, имея коллектив и в количестве 10-15 человек, и даже, если он больше 200 тыс. сотрудников.



Переработки, которые должны были уйти из розницы с внедрением ВСП 3.0, так и остались грезами многих сотрудников. Читая отзывы на данном сайте, понимаешь тех, кто указывает на данный факт, который, конечно же, негативно влияет и на работоспособность и на физическое состояние сотрудника в целом. Не буду описывать все аспекты ситуации, которые могут возникнуть по причине переработок, но остановлюсь на одной из причин. Заранее оговорюсь: не буду называть номера внутренних распоряжений. При желании, эти номера можно найти у соответствующих отделов, которые занимались их разработкой.



Берем конкретный пример от СРБ. Действующие "лица": операционка, ВСП 3.0 и РВСП (беру конкретную должность).

Итак, все мы были шокированы прошлогодними инцидентами по линии кассовой дисциплины и безопасности, которые происходили в офисах Сбера на территории г. Москва и Московской области (преимущественно). Понятно, что в такой ситуации, для исправления сложившегося положения, необходима "шоковая" терапия, помогающая в короткие сроки навести маломальский порядок по соответствующему направлению. Так вот, был проведен ряд таких мероприятий, в виде ревизионных проверок, проверок офисов службой безопасности и так далее. Это все правильно. Все верно. Однако, СРБ пошел дальше.



Все мы ориентируемся на Трудовой кодекс, и в условиях по приему на работу РВСП четко прописана нормативная производительность рабочего времени - 40 часов в неделю. Скажу сразу, ответственный руководитель офиса, по-настоящему радеющий за свой филиал, всегда перерабатывает, как и большинство сотрудников фронт-линии. Чисто из своего желания, так сказать "на общественных началах". А тут как бы все официально: "приехало" распоряжение (2015 год), по которому ответственные лица РВСП/ЗРВСП должны были поочередно оставаться на открытии/закрытии дня. Поясняю на примере: берем средний офис, когда день должен быть открыт за 30 минут до клиентского обслуживания и закрываться через 1-1,5 ч. после завершения работы с клиентами. Рабочий день РВСП и ЗРВСП строится на основании книг стандартов: заместитель приходит с утра, руководитель - приходит ближе к 10-00 или к 11-00, поскольку он должен оставаться до последнего клиента вместе с sales-менеджерами, так, чтобы уложиться в 8 часов официальной работы, из которых 7 часов - это работа с сотрудниками. Так рекомендует книга стандартов (еще раз, РЕКОМЕНДУЕТ, а не строго прописывает). Получается, оставаясь на заключение дня, РВСП формирует себе "сержантский" запас за неделю в количестве 3,5 - 5,5 часов. Все будет зависеть от того, сколько дней в неделю остается на заключку руководитель. Куда этот запас направить? Опираясь на логику и ответ коллег из аппарата, брать эти часы в счет рабочих. Получается, к примеру, в пятницу я на работу могу прийти только к 17-00 или 18-00. Красота!!!



"А как же работа с сотрудниками?" - спросите вы. Думаю, на это ответ определенный - как работали до этого, так и работать. Конечно же, позволить себе столько отработать - это кощунственно, поэтому и работаешь по 8 часов, а потом еще остаешься на заключение еще на 2-3 часа ежедневно. Понятно, что в автографике это никак не отразить, поскольку на тебя будут смотреть как на постояльца палаты №6, когда ты будешь говорить, что у тебя есть на это соответствующее распоряжение. На то ты и сберовец, что должен успеть и рыбку съесть и кости сдать. Так что о личной жизни, о которой так все пишут здесь, приходится забыть. А как же распоряжение ЦА, где прописана методика проверки кассовой работы? Там четко написано, сколько и когда необходимо оставаться для проверки. Хотя здесь, скорее всего, просто взяли это за основу и просто немного добавили своих инноваций.



Жаль, что в нашей организации вопросы решать не научились точечными способами, а используют "примитивные" методы, которые выжимают из рабочей силы последние капли трудового запала ... Думаю, что, если бы этот вопрос задать тому, кто придумал сие пиршество, он так бы и сказал: "Понять, простить и работать дальше..."

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