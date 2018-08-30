Всем добрый день, работаю в банке с июля 2015 года отдел Телемаркетинга. Расскажу вам свое мнение банке:



1. Заработная плата - выплачивается регулярно 2 раза в месяц + 3 раз это премия по результатам вашей работы. ЗП никогда не задерживают, если день выдачи выпадает на выходные, то присылают раньше. ЗП состоит из оклада + премиальная часть до 100% от оклада. Оклад зависит от вашей должности, миним. это специалист и составляет 25 000 руб, далее идет повышение. Что касается премии, как уже ранее говорилось, зависит от результата вашей работы, в банке рейтинговая система, многие пишут, что очень сложно получить, это неправда, недавно стартовала новая мотивация с октября месяца, так что теперь все зависит в большинстве случаев от ваших статистических показателей и прослушки (то есть кол-во + качество), если вы хотите получать 100% от премии, то вы должны сидеть и "фигачить", как говорится, причем показатели нормы, вполне выполнимы, даже перевыполнимы можно сказать. Лично мне, работа по душе, я никогда не отвлекаюсь и стараюсь делать высокие статистические показатели, отсюда я получаю достойную зар. плату, лично я считаю, что получать около 50 тыс, на начальном этапе карьеры - это прекрасно. Даже когда я пришла в первые месяцы работы, я была примерно в середине рейтинга, то есть если ты знаешь продукты банка, систему банка, то ты никогда не будешь внизу рейтинга, то есть в 0 части премии.



2.График работы составляешь сам, это 5/2 либо 2/2, при этом никто не обещает выходные дни именно в выходные дни, все зависит от твоего места в рейтинге + имеются небольшие конкурсы на номинации, если ты входишь, то тебе учитывают все расписание, мне всегда учитывают все мои пожелания.



3.Коллектив очень дружный, работать очень весело, если какие-либо трудности при работе возникают, всегда соседи либо РГ прийдут на помощь, на моей практике мне еще ни разу не отказывали в помощи.



4.Руководство. Руководство не высокомерное, общается с нами не как с подчиненными, а как с обычными людьми, всегда решают наши проблемы + имеется анонимная почта, куда можно написать свои пожелания, либо недовольства, их исправят и отчитаются всем.



5. Что касается личного времени на работе, то имеется час обеда и 40 мин перерывов, можешь брать когда угодно, при этом так же обязательно заранее оставить пожелания, и ходить по расписанию, но пожелание обедов и перерывов всегда учитывают всем, либо можешь обменяться с кем угодно.



6. И самое главное карьерный рост - нет никакого затруднения повыситься, все зависит лишь от вашей работы, не допускать ошибок + попадать в рейтинги и вы можете повышаться хоть каждые 2-3 месяца, с вашим повышением будет расти ваша ЗП.



И в заключение скажу, что работа не сложная, очень интересная, а твое расписание, ЗП и остальные факторы зависят только от тебя самого, ведь как работал, так и заработал.

Всем советую!