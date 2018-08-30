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Самый быстрый отказ в моей жизни не голосовал
Здравствуйте, никогда не думала, что ТКС отказывает своим бывшим работникам, не замеченным ранее ни в чем!
1) Прислали тест и обучение - прошла сразу же
2) Анкету заполнила.
3) С наставником связалась - назначили тренировочный звонок. Ну думаю, все отлично, сижу готовлюсь, никого не трогаю, и на тебе:

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

К сожалению, в настоящее время мы не готовы сделать Вам предложение о присоединении к проекту. Благодарим Вас за проявленный интерес к данной вакансии.

С уважением, Тинькофф банк.

Конечно, же мне очень интересна причина отказа. Полгода назад так же проходила и все было нормально, что произошло через полгода?

P.S. Только не надо отвечать, что банк принимает на свое усмотрение решение, мне ОЧЕНЬ важна причина отказа, поэтому прошу дать ответ максимально объективно.
маори-маори • несостоявшийся сотрудник
10.03.2016 17:03
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
Ответ банка:
Добрый день, Людмила.
Приносим извинения за сбой в коммуникации.
В настоящее время ситуация исправлена, Вы находитесь на одном из этапов обучения.
Желаем успехов!

С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
3 комментария
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ivankisskiss
10.03.2016 20:51
А зачем вам причина? Во-первых, будет стандартная отписка, а во-вторых, смотрите отзыв ниже...
маори-маори
Автор отзыва
10.03.2016 20:56
в продажах возможно и так, но я шла не в продажи, мне надо знать точно, в чем причина отказа, что произошло за эти полгода.
Oleg_36
11.03.2016 09:34
Им нужны "молодые и активные", которым можно с придыханием рассказывать про "ценности и миссию", но денег не платить. Вы то уже калач тертый, знаете что к чему.
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