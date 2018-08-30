Здравствуйте, никогда не думала, что ТКС отказывает своим бывшим работникам, не замеченным ранее ни в чем!

1) Прислали тест и обучение - прошла сразу же

2) Анкету заполнила.

3) С наставником связалась - назначили тренировочный звонок. Ну думаю, все отлично, сижу готовлюсь, никого не трогаю, и на тебе:



ЗДРАВСТВУЙТЕ!



К сожалению, в настоящее время мы не готовы сделать Вам предложение о присоединении к проекту. Благодарим Вас за проявленный интерес к данной вакансии.



С уважением, Тинькофф банк.



Конечно, же мне очень интересна причина отказа. Полгода назад так же проходила и все было нормально, что произошло через полгода?



P.S. Только не надо отвечать, что банк принимает на свое усмотрение решение, мне ОЧЕНЬ важна причина отказа, поэтому прошу дать ответ максимально объективно.