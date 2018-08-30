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|Самый быстрый отказ в моей жизни
|не голосовал
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Здравствуйте, никогда не думала, что ТКС отказывает своим бывшим работникам, не замеченным ранее ни в чем!
1) Прислали тест и обучение - прошла сразу же
2) Анкету заполнила.
3) С наставником связалась - назначили тренировочный звонок. Ну думаю, все отлично, сижу готовлюсь, никого не трогаю, и на тебе:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
К сожалению, в настоящее время мы не готовы сделать Вам предложение о присоединении к проекту. Благодарим Вас за проявленный интерес к данной вакансии.
С уважением, Тинькофф банк.
Конечно, же мне очень интересна причина отказа. Полгода назад так же проходила и все было нормально, что произошло через полгода?
P.S. Только не надо отвечать, что банк принимает на свое усмотрение решение, мне ОЧЕНЬ важна причина отказа, поэтому прошу дать ответ максимально объективно.
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маори-маори • несостоявшийся сотрудник
10.03.2016 17:03
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, Людмила.
Приносим извинения за сбой в коммуникации.
В настоящее время ситуация исправлена, Вы находитесь на одном из этапов обучения.
Желаем успехов!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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|ivankisskiss
10.03.2016 20:51
|А зачем вам причина? Во-первых, будет стандартная отписка, а во-вторых, смотрите отзыв ниже...
|маори-маори
Автор отзыва
10.03.2016 20:56
|в продажах возможно и так, но я шла не в продажи, мне надо знать точно, в чем причина отказа, что произошло за эти полгода.
|Oleg_36
11.03.2016 09:34
|Им нужны "молодые и активные", которым можно с придыханием рассказывать про "ценности и миссию", но денег не платить. Вы то уже калач тертый, знаете что к чему.
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