Доброго времени суток!

Хотелось бы получить ответ от вышестоящего руководства Банка, т.к.непосредственный руководитель игнорирует!



Являюсь сотрудником с 2013г. Моя беременность составляет 13 недель, на сроке 10 недель предоставила справку, т.к. начались проблемы со здоровьем. 20.02.2016 принесла своему ЗРБГ справку вк (на предоставление легкого труда в соответствии со ст. 254ТК РФ) последовал необоснованный устный отказ, ссылаясь на ранний срок беременности, который абсолютно не соответствует ТК РФ, заявление соответственно я не написала, по состоянию здоровья вынуждена была уйти на больничный.



После личного разговора с РБГ выяснилось, что такие справки "они" принимают только в 5 месяцев беременности! На словах мне было предложено работать в кассе полный раб. день, чем нарушаются ст. 254 ТК РФ и Санитарные правила и нормы САНПиН 2.2.0.555−96 „Гигиенические требования к условиям труда женщин“ (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996 № 32). ЗРБГ объявила, что после декрета мне выходить будет некуда, и что я обнаглевшая, собралась на легкий труд в 10 недель! Состояние здоровья сотрудников её в принципе никогда не интересовало! РБГ попросила же меня предоставить справку со свежим числом и с подробным описанием, что мне противопоказано, т.к. данная их не устраивает! Хотя работодатель не имеет право этого требовать, медсправка (медзаключение) выдается ЖК в соответствии с их нормативными документами и что то указывать работодатель Минздраву не имеет права.



В данной ситуации вопрос мирно решить не получается с 20.02.2016г. после окончания больничного придется идти на меры не очень приятные ни для меня, ни для банка.