Как и все, начинающие искать работу, бегала по собеседованиям. Мой бывший руководитель из Сбербанка, посоветовал мне Промсвязьбанк. Туда и направилась. Собеседование должна была проводить О.К. HR (Китай-город), я приехала раньше назначенного времени, пыталась ей позвонить предупредить, но телефон не отвечал. На охране мне сказали, что ей сообщат, что я приехала. В итоге, спустя 45 минут (я позвонила ей за это время 5!раз) уехала. Через полчаса она позвонила мне начала извиняться, уговаривала перенести собеседование, я сказала, что пока не интересно, и если надо, сама ей позвоню.



Через неделю я снова поехала к ней. Собеседование все-таки состоялось. Ничего особенного, неуверенная девушка, спрашивала все по стандарту. Через час позвонила, сказала приезжать на следующий день к руководителю в ДО Кропоткинский. Я приехала. Руководитель, мужчина 30 лет, приятный, сказал, что в этом отделении недавно. Задавал много вопросов, в игры играли и т.д. Его очень заинтересовало наличие у меня базы клиентов и компаний. Через день мне позвонила К.О. и сказала, что я все успешно прошла и необходимо приехать на полиграф через неделю.



В назначенное время я приехала на ул. Смирновскую. Полиграфистка, приятная женщина, за 2 часа я все успешно прошла. Через 2 дня мне позвонил Михаил и сказал, что как придет результат СБ, сразу могу оформляться. Результат СБ пришел через неделю после его звонка! Он был положительным как мне сказала К.О., когда я ей сама позвонила, но возникла проблема - вакансию закрыли за это время, по ее словам. Она сказала, что найдет мне другое отделение (Для меня приоритет - центр, т.к. сама живу в центре). В итоге она мне звонит и говорит, что вакансии есть в Подмосковье только. Разговор с ней был длинным, и вот что я из него узнала:

1) вакансии, которые висят на HH от Промсвязьбанка - ОБМАН их нет, они просто автоматически обновляются;

2) Ясной причины отказа от должности в этом отделении она не сказала, ее версии постоянно путались: вакансия сокращенна, на нее перевели внутреннего сотрудника и т.д. опять ОБМАН;

3) К.О. постоянно до этого говорила что перезвонит, и никогда не перезванивала, снова Обман, и от моих звонков периодически скрывалась. И это сотрудник по подбору персонала?

Вообщем от моей первой встречи с ними до сегодняшнего дня прошел месяц, вчера я с ней разговаривала, и снова она делает вид, что ищет мне отделение в центре (вернее обещает найти, говоря ранее, что вакансий нет)



Отношение к банку у меня сменилось на резко негативное. Такой бардак я встречаю впервые. Но самое обидное, то что из-за ее обещаний (ОБМАНА) я потеряла месяц!!! Месяц понимаете?! Время-деньги! И я не поленюсь написать на нее жалобу в ее банк.