Работаю в Сбербанке давно! И очень люблю этот банк. Сейчас нахожусь в "интересном" положении! Несмотря на это, очень стараюсь и выполняю поставленные задачи. Правда вчера приехало руководство, даже не моё! И почему-то решило, что может повышать голос, грубить, доказывать, что они самые главные, а мы никто. После этого общения я попала в больницу с угрозой выкидыша!!! О том что я беременная, говорить не надо. Это хорошо видно!! Но им ничего не стоило довести до слез и продолжать... Подскажите у нас в Новосибирске беременные вообще не защищены законом? Или есть такое руководство, которым "море по колено"?