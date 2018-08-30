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|Отношение к беременным!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в Сбербанке давно! И очень люблю этот банк. Сейчас нахожусь в "интересном" положении! Несмотря на это, очень стараюсь и выполняю поставленные задачи. Правда вчера приехало руководство, даже не моё! И почему-то решило, что может повышать голос, грубить, доказывать, что они самые главные, а мы никто. После этого общения я попала в больницу с угрозой выкидыша!!! О том что я беременная, говорить не надо. Это хорошо видно!! Но им ничего не стоило довести до слез и продолжать... Подскажите у нас в Новосибирске беременные вообще не защищены законом? Или есть такое руководство, которым "море по колено"?
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Lucas_s • сотрудник
12.03.2016 10:21
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Ответ банка:
Lucas_s, добрый день!
Провели детальную проверку, по описанной Вами ситуации. Факты нарушения корпоративной этики не выявлены, что подтверждено сотрудниками, которые присутствовали в момент разговора, а так же Вами лично по телефону. Что касается результатов служебного расследования, как только оно будет завершено, Вам сообщат результаты.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.