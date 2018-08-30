Здравствуйте все, кто читает данный отзыв. Я являюсь бывшим сотрудником этого банка. Я предупреждаю всех, кто собирается пойти туда работать о том, что вас ожидает.



На моменте подписания документов на работу вам скажут, что т.к. вы новый сотрудник, ваш оклад урезан на 20%, а при условии, что премия здесь квартальная, вы можете первые полгода её не получать, и жить только на оклад. Сначала вас отправляют в командировку на обучение в другой город, дают суточные, оплачивают отель, дорогу. При получке первый и последний день пойдут по двойной ставке, и всё там очень хорошо. Дальше вы приезжаете в офис (в моём случае "Обнинский"), где сталкиваетесь с охамевшим заместителем, который, не стесняясь, будет орать на вас, даже при клиентах. Иногда матом. Вы начнёте регулярно платить из своего оклада за ошибки, которые происходят по вине того, что на обучении вас не учат программам, которые написаны в 98 году, а обучают работе по скрипту продаж. Первый раз я заплатил 650р за клиента, когда он пришёл платить за (как он мне сказал) кредит, хотя у него была заблокированная карта, которая пополняется совсем по-другому. Меня выставили виноватым зам. директора М.Е.А., заставив написать объяснительную в форме того, что я якобы должен был уточнять у клиента, есть ли у него заблокированные карты, или нет. Потом вы заплатите 170р за такси кассиру, причём если вы скажете, что платить не собираетесь, вам сообщит зам. дир., что она и без вас всё спишет с з/п карты. А когда с вас в кассе будут снимать эти деньги, на вас будут орать матом.



Далее опять вы заплатите 3000 руб напополам с контролёром за то, что программа не сделана для вашего удобства, и даже если какие-то поля подтягиваются в ней за вас, вам всё равно надо их проверять. А обучения никакого нет, читай инструкции, написанные к слову также неудобно, как и сделана программа.



Я уволился оттуда 24 февраля 2016 года. До сих пор (12 марта 2016 года) я не получил ни свой трудовой договор, ни свою трудовую книжку. А последние два дня мне названивают из отдела взыскания, потому что, внимание, в банке есть должник с такой же фамилией, как у меня. Причём сегодня первый звонок поступил в 9:29 утра.