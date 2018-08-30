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До трудоустройства так и не дошло... плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Начну с того, что в декабре 2015 года мне в очередной раз позвонили из сбербанка и пригласили на собеседование. Я пришла. Не буду вдаваться в подробности, т.к все знают, как оно проходит. В итоге, после всех этапов, мне еще в отделении сказали, что собеседование я прошла и теперь необходимо пройти тест, после которого в течение 5 ДНЕЙ мне позвонят и назначат стажировку. Тест я прошла и стала ждать звонка. Разумеется, никто не позвонил. Я решила проявить инициативу и позвонила в отделение, в котором, как мне сказали, я буду стажироваться, дело было перед новым годом, и меня попросили дождаться окончания новогодних праздников, и что тест проверен, и меня обязательно пригласят на стажировку. "Звонят" до сих пор. Сотрудники отдела персонала, пожалуйста, уважайте людей и личное время тех, кого приглашаете, если нет вакансий - не приглашайте на собеседования. Вы впустую потратили мое время и деньги.
Илонка91 • сотрудник
12.03.2016 18:48
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
14.03.2016 18:01
Илонка91, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. Очень хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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