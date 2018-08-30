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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Выражаю благодарность начальнику отдела №7 Юлии Г. (Агентская сеть, Блок "Массовый бизнес". Самый лучший руководитель. Человек, который свернет горы и добьется своего в любой ситуации. Отличный стратег и руководитель. Все благодарности клиентов в мой адрес, благодаря отличной совместной работы команды.
9 марта 2016 года я уволилась, но остались только хорошие воспоминания и огромнейший опыт! Спасибо Юлии Г., Команде №7 за совместную работу. Желаю Вам отличных партнеров, клиентов, успехов, достижение целей! Вы лучшая команда!!! Спасибо Егору К. за таких руководителей!
С уважением, Елизавета Николаева
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Елизавета Николаева • бывший сотрудник
15.03.2016 14:23
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Администратор:
Пока без оценки.
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Ответ банка:
Елизавета, добрый день!
Благодарим Вас за отзыв о руководителе, о команде, в которой Вы работали. Мы обязательно передадим Ваши пожелания коллегам.
Удачи, успешной карьеры на новом месте работы!
С уважением, АО "Альфа-Банк"
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