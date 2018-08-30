Выражаю благодарность начальнику отдела №7 Юлии Г. (Агентская сеть, Блок "Массовый бизнес". Самый лучший руководитель. Человек, который свернет горы и добьется своего в любой ситуации. Отличный стратег и руководитель. Все благодарности клиентов в мой адрес, благодаря отличной совместной работы команды.



9 марта 2016 года я уволилась, но остались только хорошие воспоминания и огромнейший опыт! Спасибо Юлии Г., Команде №7 за совместную работу. Желаю Вам отличных партнеров, клиентов, успехов, достижение целей! Вы лучшая команда!!! Спасибо Егору К. за таких руководителей!



С уважением, Елизавета Николаева