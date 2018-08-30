Добрый день!

Оставляю свой отзыв здесь, с надеждой, что мне помогут разобраться в сложившийся ситуации на работе.



Я являюсь сотрудницей ДО "Новослободский", Блок Розничный Бизнес. С 11.02.2016 я нахожусь в декретном отпуске. Ситуация следующая. С 9.12.2015- 31.12.2015, с 13.01.2016 -11.02.2016 я находилась на больничном. Часть больничных листов, которые у меня были на руках завез мой супруг в ДО Новослободский 11.02.2016 и передал их Управляющему ДО Г.И. (он работал там Управляющим до 15.02.2016). Ему на руки были отданы больничные листы с 9.12-31.12.2015 и с 13.01-20.01.2016. Остальные листы находились еще у меня на руках, точнее у врача, а я весь январь была на госпитализации в роддоме. Далее, 25.02.2016, когда, когда я получила все больничные листы на руки и так же больничный лист с декретным, я поехала в ДО лично, оставила там больничные листы (с 20.01.2016- 10.02.2016 и декретный с 11.02.2016 - 29.06.2016), написала заявление на декретный отпуск. Управляющим ДО "Новослободский" является З.Т.. С 25.02 мне до сих не оплатили больничные листы с декабря месяца! Так же мне не выплатили декретные, а это уже идет нарушение нашего законодательства. Мало того, в альфа-клике в расчетном листе по зп у меня отображается долг банку! По факту, это мне должен банк, а не я ему.



Сегодня, я узнала, что мои больничные листы за декабрь и почти за весь январь вообще не поступали в отдел ОУЗП и не были заведены кадровиками. А Управляющий утверждает, что все отправляла. Так же хотела уточнить, почему мое заявление на декрет, написанное аж 25.02.2016 поступило в ОУЗП 11.03.2016, а оригиналов документов до сих пор в отделе нет. Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации!