Ответ банка: Анастасия, добрый день!

Все начисления заработной платы (постоянное и переменное вознаграждение) производятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними нормативными документами АО "Альфа-Банк".



Дополнительные вопросы Вы можете направить на п/я Human_Capital@alfabank.ru, сообщив фамилию, имя и отчество.

С уважением, АО "Альфа-банк".