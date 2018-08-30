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|Не выдали премию
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте! Я уволилась из Альфа-банка 11.02.2016, хотела бы узнать, почему не перечислили премию за январь? Перечислить ее должны были на 8 рабочий день, получается 14 марта, но деньги не поступили.
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nastena21 • бывший сотрудник
15.03.2016 21:16
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Ответ банка:
Анастасия, добрый день!
Все начисления заработной платы (постоянное и переменное вознаграждение) производятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними нормативными документами АО "Альфа-Банк".
Дополнительные вопросы Вы можете направить на п/я Human_Capital@alfabank.ru, сообщив фамилию, имя и отчество.
С уважением, АО "Альфа-банк".
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