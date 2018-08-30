В целом, банк дает своим сотрудникам все, что может дать работодатель своим подчиненным. Работа сложная, работа с людьми в принципе не может быть легкой. Все зависит от руководителя. Но у меня вопрос следующего характера, скажите, пожалуйста, восьмичасовой рабочий день во сколько должен заканчиваться, если начинается в девять часов? Я состояла в подменном фонде и во многих всп работала, По логике вещей, в 17.00 мы можем заканчивать работу с клиентами и собираться. Но в какой-то момент руководители перестали отпускать в это время, отпускают только в шесть часов, кто-то говорит, что обеденное время не входит в оплачиваемое, кто-то считает часы начиная с 10 часов... Где то по-прежнему в пять отпускают. Самое интересное, что если в графике стоит 9 часов нас отпускают в 18.30. Это просто загадка. Так работает весь поволжский банк, точнее самарское отделение 6991. Объясните, пожалуйста, что поменялось?