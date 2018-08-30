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Рабочие часы нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В целом, банк дает своим сотрудникам все, что может дать работодатель своим подчиненным. Работа сложная, работа с людьми в принципе не может быть легкой. Все зависит от руководителя. Но у меня вопрос следующего характера, скажите, пожалуйста, восьмичасовой рабочий день во сколько должен заканчиваться, если начинается в девять часов? Я состояла в подменном фонде и во многих всп работала, По логике вещей, в 17.00 мы можем заканчивать работу с клиентами и собираться. Но в какой-то момент руководители перестали отпускать в это время, отпускают только в шесть часов, кто-то говорит, что обеденное время не входит в оплачиваемое, кто-то считает часы начиная с 10 часов... Где то по-прежнему в пять отпускают. Самое интересное, что если в графике стоит 9 часов нас отпускают в 18.30. Это просто загадка. Так работает весь поволжский банк, точнее самарское отделение 6991. Объясните, пожалуйста, что поменялось?
яисатсана • сотрудник
16.03.2016 12:49
4 комментария
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Сбербанк России
Представитель банка
16.03.2016 17:51
яисатсана, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Dimson51
17.03.2016 10:52
8-ми часовой рабочий день который начинается в 9-00 заканчивается в 18-15. smile:D
kate_kote
17.03.2016 14:07
это еще что, вот 8-часовой рабочий день, который начинается в 8 утра и заканчивается в 9 вечера - это даааа smile:D
яисатсана
Автор отзыва
19.03.2016 21:30
smile:D это уже как карты лягут))
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