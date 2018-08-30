Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Рабочие часы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В целом, банк дает своим сотрудникам все, что может дать работодатель своим подчиненным. Работа сложная, работа с людьми в принципе не может быть легкой. Все зависит от руководителя. Но у меня вопрос следующего характера, скажите, пожалуйста, восьмичасовой рабочий день во сколько должен заканчиваться, если начинается в девять часов? Я состояла в подменном фонде и во многих всп работала, По логике вещей, в 17.00 мы можем заканчивать работу с клиентами и собираться. Но в какой-то момент руководители перестали отпускать в это время, отпускают только в шесть часов, кто-то говорит, что обеденное время не входит в оплачиваемое, кто-то считает часы начиная с 10 часов... Где то по-прежнему в пять отпускают. Самое интересное, что если в графике стоит 9 часов нас отпускают в 18.30. Это просто загадка. Так работает весь поволжский банк, точнее самарское отделение 6991. Объясните, пожалуйста, что поменялось?
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яисатсана • сотрудник
16.03.2016 12:49
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С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.