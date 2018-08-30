Добрый день, коллеги!

Я люблю свой банк, но с таким отношением после увольнение столкнулась первый раз. Я обращаюсь сюда, так как не могу решить ситуацию.



09 марта 2016 года уволилась с работы. Я хотела заказать сразу справку при увольнение, но при входе в SAP систему справка о среднем заработке, но там было указано, что справка о среднем заработке можно заказать только посл 3-х дней после увольнения.



09 марта 2016 года, забрала трудовую книжку и обратилась к специалисту, выдавшему мне трудовую книжку. Задала вопрос о выдачи справки о среднем заработке. Она мне сообщила почту, которая уже не действует по выдачи справок (это еще я знала после увольнения). Я обратилась в Human_Capital для сотрудников и бывших сотрудников АБ.



Мои действия:

1. Написала запрос о выдаче справки на почту 10 марта в 13:39 о выдаче справки о среднем заработке за последние 3 месяца для службы занятости. Я обратилась с просьбой справку сделать в кратчайшие сроки, в связи с тем что надо очень быстро встать на учет по безработице. Написала о удобном месте откуда мне нужно забрать справку.



Поступил ответ от Human_Capital с номером SD заявки 10 марта, 18:03 о том чтобы о Необходимости предоставить бланк из центра занятости для его заполнения и укажите контактное лицо в Нагатино, на которое мы сможем отправить готовую справку. Я позвонила в Human_Capital и спросила нельзя ли мне забрать ее с бухгалтерии в связи с тем что доставка займет время (срок очень долгий) и в Нагатино никого я не знаю. Мне предложили вариант в отделение ближайшее и удобное для меня. Но я решила заказать на своего бывшего начальника (спасибо огромное, начальник всегда отзывчив и помогает в таких вопросах)



11 марта, 10:10 я отправила бланк справки и уточнила еще раз какие мне нужны справки и куда доставить.



Справка:

1. Справка о средней заработной плате для пособия по безработице за последние 3 мес. По форме бланка службы занятности. Она 2-сторонняя прошу ее так же распечатать.

2. Справка стандартная по форма банка (которая есть в SAP) о средней заработной плате для пособия по безработице



Задала 2 вопросы Когда будут готовы справки? Как я узнаю что они готовы? Ответ не пришел, на вопросы мои не ответили.



Я звонила в течение этих дней несколько раз в колл-центр Human_Capital, все время мои заявки искали и все время мне давали разные номера заявки. Говорили 3 дня срок изготовления (максимальный срок), и доставка 3-5 дней, кто–то говорил от 1-3 дней доставка по Москве.





Результат: Сегодня 4 рабочий день после того как я выслала бланк. Очень долго обрабатывали заявки, письма. Заявку должны были уже подготовить, я звоню узнать о статусе заявки. Мне говорят о том, что заявка на подписании. Сегодня 4 рабочий день, сегодня заявка должна была уже быть у курьера. Что за отношение??? Звоню каждый день, операторы ставят на срочность. Мне никто не позвонил, никто не ответил на письмо.



Я так же заказала еще справки 2 ндфл, так как они тоже нужны срочно в налоговую, тоже ни ответа, нет письма о статусе готовности, или статус в работе. Справки начали выдывать только после 14 марта 2016 года, я ждала 3 месяца и так справки, чтобы предоставить их в налоговую. Не сталкивалась с проблемой выдачи справки, когда являлась сотрудником банка, приходили и отбойники и статусы заявок и доставка была быстрая. Обидно что такое отношения после увольнения.



Я прошу решить ситуации, или я буду вынуждена обратится в трудовую инспекцию. По Трудовому кодексу работодатель обязан безвозмездно в течение 3 рабочих дней со дня подачи работником письменного заявления выдать ему документы (или копии), связанные с работой.