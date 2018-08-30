Привет, Коллега! Остались всего два дня до окончания моей трудовой деятельности в нашем банке. Практические три года (без двух месяцев) я проработал в компании. Это было сумасшедшее время, наполненное океаном эмоций. Победы, поражения, радость, разочарования, бесконечный драйв – эти яркие моменты моей жизни буду вспоминать с теплотой в сердце. От первого награждения на День кредитного специалиста до победы в проекте «Миссия выполнима». Путь от кредитного специалиста до менеджера по развитию бизнеса и начальника группы продаж.



Помню момент, когда я пришел юным желторотым птенцом. Ухожу, набравшись бесценного опыта, сильной сформированной личностью, с готовностью принимать новые вызовы судьбы!



В банке приобрел много новых интересных знакомств, отзывчивых коллег, верных друзей, добродушных партнеров и даже любовь! Три года пролетели как один миг. Забавно сейчас вспоминать, как боялся своих первых клиентов. Сидел тихо в углу своей маленькой «Евросети» с мыслью: «Пусть сегодня обойдется без кредитов, мне меньше позора». Стоял на проходе, раздавал рекламные листовки «Кукурузы», каждый раз перешагивая через своё эго и гору амбиций. На тот момент, еще не понимая, какой это даст толчок для карьеры. Люди возвращались с листовками за деньгами, и это позволило мне оформить во второй месяц работы самую большую сумму налички на карту «Кукуруза» в Омском РЦ. Дальше меня перевели в любимую «Евросеть» на ул. Серова, 19а, где получилось полностью раскрыть себя, увеличив объем на точке с 800 тыс. до 1,7 млн. рублей.



Это история показательна. Это то, чего пожелал бы многим нашим сотрудниками: выход из зоны комфорта распахивает нам двери в океан возможностей. Вспоминал я об этом за застольными посиделками в Турции, куда полетел как победитель проекта «Миссия выполнима». Это была очень значимая победа - выиграть в проекте, не имея ни одного МЛМ-партнера.



Были и не очень приятные моменты… В момент ухода не хочется вспоминать плохое. Все-таки хорошего было много больше. Единственное, что хочу сказать: жизнь тем ярче и интереснее, чем больший спектр эмоций мы испытываем. Невозможно в полной мере ощутить вкус победы, никогда не познав горечь поражения.



Притча…

Старик, путешествуя по восточным землям, в один из прекрасных, солнечных дней набрел на одинокое ранчо в больших просторах. Путешественник попросился на ночлег. Хозяева с радостью приняли мудреца в свой дом. Вечером организовали большой ужин в честь своего гостя. Вкушая пищу, мудрец молвил: «Хозяин, спасибо большое за гостеприимство. Я благодарен тебе за ночлег и пищу. Но позволь мне спросить тебя. Я осмотрел твои владения, у тебя много плодородных земель, пресное озеро рядом, дети, которые могут быть хорошими помощниками тебе. Почему у тебя всего лишь одна свинья, одна лошадь, одна корова и так мало птиц? Почему твои земли простаивают без дела, ведь ты мог быть богатым человеком?» На что мужчина ответил: «У меня есть все, что мне нужно. Мы не голодаем и не бедствуем. Я добываю ровно столько, сколько хватает для того, чтобы прокормить мою семью». Старик задумался, но нечего не сказал. На утро мудрец поблагодарил хозяина за гостеприимство. На прощание он сказал: «Сделай сегодня, как я тебе скажу, и ты увидишь, как изменится твоя жизнь к лучшему. Убей своего коня, заколи свинью и корову». С этими словами, старик покинул этим земли.



Через несколько лет, возвращаясь из долгого путешествия, мудрец зашел на знакомые земли. Он увидел стадо лошадей. Большую ферму по разведению крупного рогатого скота. Много наемных рабочих. Ему были невероятно рады, и приняли с большим почтением.



Мораль:

Оставь все, что у тебя есть сейчас, и завоюй то, чего действительно тебе хочется.



Хочу сказать большое спасибо всем, с кем мне пришлось работать в эти годы. Хотелось бы особо отметить некоторых.

Спасибо Елене Р. за то, что терпела мои постоянные звонки в первый месяц работы, ни разу не послала меня, куда подальше. Вопросов действительно было много.

Спасибо Татьяне Н. Работать вместе с тобой в Эльдорадо было настоящим удовольствием, жаль, что наш тандем просуществовал не долго.

Спасибо Алене К. Ты была моим первым руководителем, и твоя вера в меня всегда придавала мне силы двигаться вперед и только вперед.

Спасибо Андрею Ш. За возможность работать в POS отделе. Под твоим руководством все члены команды получали отличную возможность расти в профессиональном плане.



Спасибо Сергею Е. За что? Скажу лично.



Хочу пожелать удачи всему Омскому РЦ. Нести и не опускать той планки, которую мы задали - POS №1 в дирекции Сибирь. Да прибудет с Вами сила!!!



Буду рад услышать и увидеться с каждым! До новых встреч!





P.S. Наши сумасшедшие корпоративы - это нечто!!!



ДЛЯ КОРАБЛЯ, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ В КАКУЮ ГАВАНЬ ЕМУ ИДТИ НИ ОДИН ВЕТЕР НЕ БУДЕТ ПОПУТНЫМ.