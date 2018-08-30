Работаю консультантом полгода, как и все в конце прошлого года составляли график отпусков. Мой первый отпуск должен быть в середине марта. Зная, что может быть всякое, заранее предупреждала руководителя (несколько раз), что на отпуск у меня планы и если вдруг она захочет перенести мне его, то пусть согласует это со мной заранее, но в ответ тишина. Пришло время писать заявление на отпуск, написала его чуть больше чем за две недели. В ответ тишина. По состоянию здоровья пришлось уйти на больничный, звоню руководителю, чтобы напомнить подписать заявление, но в ответ слышу категорический отказ. Причины приводились абсолютно разные, и что на больничном я уже отдохнула и что я не эффективная и еще куча всего. Только почему-то раньше мне об этом не говорили!!! Я сказала, что могу взять отпуск позже на неделю, но не позднее, т.к планирую ехать в другую страну, но это никого не волнует, в ответ категорическое нет! Может кто-нибудь объяснит мне, это вообще нормально? Почему я не могу запланировать себе отпуск?! Я тоже человек и хочу нормально отдохнуть. Куда жаловаться на такое, тоже не знаю.