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Не отпускают в отпуск по графику не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю консультантом полгода, как и все в конце прошлого года составляли график отпусков. Мой первый отпуск должен быть в середине марта. Зная, что может быть всякое, заранее предупреждала руководителя (несколько раз), что на отпуск у меня планы и если вдруг она захочет перенести мне его, то пусть согласует это со мной заранее, но в ответ тишина. Пришло время писать заявление на отпуск, написала его чуть больше чем за две недели. В ответ тишина. По состоянию здоровья пришлось уйти на больничный, звоню руководителю, чтобы напомнить подписать заявление, но в ответ слышу категорический отказ. Причины приводились абсолютно разные, и что на больничном я уже отдохнула и что я не эффективная и еще куча всего. Только почему-то раньше мне об этом не говорили!!! Я сказала, что могу взять отпуск позже на неделю, но не позднее, т.к планирую ехать в другую страну, но это никого не волнует, в ответ категорическое нет! Может кто-нибудь объяснит мне, это вообще нормально? Почему я не могу запланировать себе отпуск?! Я тоже человек и хочу нормально отдохнуть. Куда жаловаться на такое, тоже не знаю.
Катерина74 • сотрудник
17.03.2016 14:42
Ответ банка:
Катерина74, добрый день!

Спасибо еще раз за отзыв. Насколько мне стало известно, проблема была урегулирована и Вам согласовали отпуск в приемлемые для Вас даты.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
5 комментариев
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Dobrchel
17.03.2016 15:52
В инспекцию по труду. Ст.123 Трудового кодекса: график отпусков обязателен как для работодателя так и для работника. Та чушь, что несет ваш руководитель - это естественно не основание для переноса отпуска. Боритесь за свои права. Это непросто, нервно, но иначе такие профурсетки будут издеваться над вами.
Катерина74
Автор отзыва
17.03.2016 16:11
Спасибо, так и сделаю.
Сбербанк России
Представитель банка
17.03.2016 17:23
Катерина74, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Катерина74
Автор отзыва
23.03.2016 19:19
Огромное спасибо отделу по работе с персоналом, особенно Я-вой Татьяне Константиновне, за быстрое решение проблемы.
vkysnaplushka
28.03.2016 13:57
Я тоже столкнулась с такой ситуацией. Меня просто принудили перенести отпуск, мотивируя это тем что некому работать!!!
Хотя, кроме меня отпуск никто не переносил!
Видимо в сбере так принято!
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